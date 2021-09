Cristiano Ronaldo reviendra tôt à Manchester United après une pause internationale après avoir été suspendu d’un match pour avoir célébré son maillot lors de la victoire du Portugal

Cristiano Ronaldo reviendra à Manchester United au début de la pause internationale après avoir écopé d’une suspension pour avoir enlevé son maillot lors de la victoire 2-1 du Portugal sur la République d’Irlande.

Une défaite choc en qualification pour la Coupe du monde était une formalité à l’Estadio Algarve avant que le joueur de 36 ans, qui avait vu son penalty en première mi-temps sauvé par Gavin Bazunu, les égalise avec une minute à perdre, puis remporte le match six minutes. en temps d’arrêt.

GETTY IMAGES

Ronaldo ratera le prochain match du Portugal par suspension pour avoir enlevé son maillot

Ronaldo, qui a effectué un retour époustouflant à Old Trafford après 12 ans plus tôt cette semaine, a réagi à son vainqueur dramatique en enlevant sa chemise avant de célébrer sa marque de fabrique au drapeau du coin.

Il a été averti pour avoir enlevé son maillot et maintenant le quintuple vainqueur du Ballon d’Or ne sera pas disponible pour le prochain match de qualification du Portugal contre le Qatar après avoir reçu une suspension d’un match.

Un communiqué publié sur le site officiel de la Fédération portugaise de football a déclaré: «Cristiano Ronaldo a été excusé de la scène de l’équipe nationale ce jeudi.

“Le carton jaune vu contre l’Irlande, étant le deuxième de ce stade de qualification, l’oblige à accomplir un match officiel de suspension, qui se produira contre l’Azerbaïdjan.”

.

La suspension de Ronaldo est une excellente nouvelle pour Solskjaer qui peut le préparer davantage pour Newcastle

C’est une excellente nouvelle pour Ole Gunnar Solskjaer, qui aura désormais plus de temps pour préparer l’attaquant pour le choc contre Newcastle à Old Trafford le 11 septembre.

Ronaldo a ajouté un nouveau record à sa collection déjà scintillante en faisant à lui seul franchir la ligne d’arrivée contre l’Irlande.

Son premier but l’a devancé du record de 109 buts qu’il avait précédemment partagé avec l’attaquant iranien Ali Daei.

Et après l’affrontement, il a dédié son record de 111 buts internationaux à sa nation.

Il a déclaré sur le site officiel de la Fédération portugaise de football : « Je suis très heureux pour les deux buts et le record, mais surtout pour que l’équipe y croie jusqu’au bout.

GETTY

La chemise était enlevée alors qu’il célébrait sa réalisation capitale

«C’est la motivation et le désir que j’ai de continuer à jouer au football. Si nous nous levons chaque jour en voulant faire de notre mieux et nous donner de la joie, nous avons une grande motivation.

« Ce record est le mien et unique. Il me manquait un but et j’en ai marqué deux, je suis extrêmement content. Je le dédie à tous les Portugais et à toute l’équipe. Nous avons dû souffrir jusqu’au bout.

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.