Cristiano Ronaldo revient au début de sa légende

Cristiano Ronaldo retourne où il est devenu grand. Il le fait peut-être quand et comment on s’y attend le moins : avec 36 ans et aux mains d’un ancien coéquipier à lui dans la garde-robe. Manchester United a dû s’emparer d’un canot de sauvetage en 2018 appelé Ole Gunnar Solskjaer. Celui que l’on surnommait ‘Assassin au visage d’ange’ lorsqu’il était attaquant à Old Trafford n’avait ni l’expérience ni le décalogue tactique pour diriger le club le plus poli d’Angleterre. Son nom ne portait qu’un seul rempart, exactement la seule chose que l’entité réclamait : la fidélité au passé, à l’héritage de Sir Alex Ferguson, à l’époque où United était United.

Aujourd’hui, deux ans et 251 jours après avoir fait ses débuts sur le banc des Diables rouges, Solskjaer fait croire aux fans qu’il y a de la lumière au bout du tunnel. Il l’accomplit sans aucun titre, il est toujours vierge, mais séduisant le ‘filleul’ d’Alex Ferguson dans le passé, l’un des grands mythes d’Old Trafford. Cristiano Ronaldo revient à Manchester United. Le dernier service du Portugais, 12 ans après son départ pour Madrid. CR7 revient là où sa légende est née. Selon la BBC, United versera 15 millions d’euros fixes et huit de plus en variables à la Juventus.

Dernières heures de folie à Manchester

La signature a tous les ingrédients, y compris un feuilleton aux multiples rebondissements dans lequel ils ont déjoué les intentions de leurs voisins, Manchester City. L’ensemble de Guardiola, que ces dernières années, il a agrandi tous les traumatismes de United, il avait rejoint la course pour les Portugais. Ils n’ont pas eu le temps d’aller au bout : la réaction des diables rouges lorsqu’ils ont vu que le ‘7’ était sur le marché a tout foutu dans les dernières heures difficile à raconter, frénétique à Manchester.

Nous allons commencer par le commencement. Le nom de Cristiano Ronaldo et son aversion à Turin sont venus fermement à Manchester il y a environ une semaine. Était quand Jorge Mendès, L’agent du joueur, il a été implanté dans la ville pour résoudre plusieurs fronts ouverts qu’il avait avec Manchester City. Parmi eux, l’avenir de Bernardo Silva.

L’arrivée de Mendes et la démission de Kane

Mendes s’est pratiquement installé à la City Football Academy, où les hommes de Guardiola s’entraînent quotidiennement. C’est là qu’il a laissé tomber les dernières nouvelles concernant Cristiano. Dans la ville d’abord, ils ont été reçus avec un certain doute, toujours concentré sur la signature de Harry Kane en priorité. Quelques jours plus tard, l’attaquant anglais a activé sans le savoir une autre phase du feuilleton.

Le capitaine de Tottenham a annoncé sur ses réseaux sociaux qu’il avait décidé de rester à Londres, renonçant à l’intérêt de Manchester City pour sa signature. A un peu plus d’une semaine de la fin du marché, les hommes de Guardiola étaient toujours sans attaquant, leur grande priorité pour renforcer l’équipe. En manque de buteur après le départ de Kun Agüero, Cristiano Ronaldo ne semblait pas être une option si folle.

Les Portugais voulaient désespérément sortir de Turin. Cela a été déclaré à son agent, et même à des personnes proches de Manchester City. Cependant, « citoyens » et le joueur ne sont jamais parvenus à un accord. Ni avec la Juve. Au fond pour une raison : dans la Cité, ils devaient sortir avant d’entrer. Le club a dû conclure une vente pour faire place à l’arrivée de Ronaldo. Quelque chose pour lequel ils avaient besoin de temps, et d’évaluer toutes les options. Donc Cristiano était prêt à attendre. Il n’avait pas d’autre choix.

C’est dans ce contexte qu’il est arrivé jeudi dernier. Mendes s’est envolé pour Turin pour faire part de l’intérêt de l’Angleterre pour Cristiano, sans mettre aucune offre sur la table. Cette même nuit, et voyant comment City ressentait les Portugais, Manchester United est apparu.

Les Diables rouges ne comptaient pas faire d’autres signatures cet été, ayant signé Jadon Sancho et Raphaël Varane. Mais l’affiche de Ronaldo était trop tentante et Solskjaer, conscient de la nécessité de restaurer la mentalité de vainqueur dans son club, a donné sa bénédiction pour lancer l’offensive. Non seulement Manchester United a communiqué à Mendes sa volonté de participer au combat, mais il était également prêt à le fermer instantanément.

De la musique aux oreilles de Cristiano. Son désespoir de quitter la Juventus a atteint un tel point que ce vendredi, il a fait part de sa volonté de ne plus porter le maillot ‘bianconera’. Massimiliano Allegri l’a confirmé lors d’une conférence de presse. Il est monté dans son «jet privé» et est parti avec une urgence que United a pu réprimer avec l’histoire parfaite: le retour d’un mythe. La réédition d’une légende. La confirmation que, dans le Théâtre des Rêves, il n’y a pas de plus grand fantasme que de retourner dans le passé.