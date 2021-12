Cristiano Ronaldo révolutionne les habitudes alimentaires à Manchester

29/12/2021 à 22:52 CET

La figure de Cristiano Ronaldo n’est pas qu’une référence sur le terrain. Aussi à l’extérieur. Le leadership des Portugais atteint des niveaux inimaginables. A tel point que même sans ouvrir la bouche, il déplace des montagnes. C’est le cas des habitudes alimentaires qui existaient avant leur arrivée et de celles qui existent aujourd’hui. Beaucoup plus sain.

« On ne mange plus de dessert parce que ce n’est pas bon. Il faut changer »a déclaré Eric Bailly dans une interview pour ‘Poet & Vuj’. Cela ne veut pas dire que Cristiano a interdit les desserts mais s’il n’en prend pas, le reste non plus. « Il y avait un choix de desserts ‘crumble aux pommes’ ou brownie, ou crème… Personne n’a touché au brownie. L’un des gars a dit « Qu’est-ce que Cristiano a dans l’assiette ? ». On a regardé ce qu’il avait et c’était évidemment le plat le plus sain. »expliqua Bailly.

Cristiano s’est toujours caractérisé par le maintien d’un régime alimentaire très strict qui lui a permis d’allonger un état physique optimal au fil des ans. « Vous devez prendre soin de votre corps. C’est pourquoi cela a été le meilleur », a déclaré Bailly.