Cristiano Ronaldo se concentre : « Il est temps de retrousser vos manches »

19/11/2021 à 21:52 CET

Après l’arrêt de l’équipe nationale, Cristiano Ronaldo est de retour à Manchester. Le Portugais n’a pas réalisé sa meilleure performance avec l’équipe portugaise, restant en dehors du classement direct au Qatar et laissant tout au prochain match de barrage.

Mais CR7 a déjà changé d’avis et s’est fixé sur son club, qu’il doit aider à changer sa mauvaise campagne. Les « diables rouges » d’Ole Gunnar Solskjaer ils empruntent des routes sombres, loin de la tête et avec l’entraîneur norvégien chancelant dans sa position. Mais pour Cristiano, rien n’est perdu.

Le Portugais a posté sur son compte Twitter un message de motivation pour ses fans et ses collègues : « Il est temps de retrousser vos manches une fois de plus et de faire le travail ! Poursuivons ce que nous essayons de réaliser cette saison« .

Il est temps de retrousser les manches et de faire le travail ! Partons à la poursuite de ce que nous essayons de réaliser cette saison ! #MUFC pic.twitter.com/vgE4lYv8tv – Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 19 novembre 2021