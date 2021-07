Cristiano Ronaldo se détend en famille après la défaite du Portugal à l’Euro

Cristiano et sa progéniture profitaient du soleil (Photo : Instagram/cristiano/.)

Cristiano Ronaldo profite d’un peu de temps libre avec sa famille après la sortie du Portugal de l’Euro dimanche dernier.

Le capitaine de l’équipe nationale de football était clairement frustré par la performance de son équipe alors qu’ils s’inclinaient 1-0 contre la Belgique lors des huitièmes de finale, jetant son brassard de capitaine sur le sol alors que le sifflet à temps plein retentissait.

Cependant, après avoir accepté sa déception, la star du football profite maintenant d’une pause avec sa famille en postant une photo du groupe sur des chaises longues à bord d’un yacht, écrivant: “Il est temps de se reposer avec mes amours.”

Cristiano est père de quatre enfants, qui profitaient tous du soleil avec lui sur le pont du yacht : Cristiano Jr., 11 ans, les jumeaux Eva et Mateo, 4 ans, et Alana Martina, 3 ans, sa fille avec sa compagne. Georgina Rodriguez.

La famille ayant profité d’un plongeon dans l’océan, alors qu’elles se séchaient avec des serviettes, Georgina portait un bikini bleu cobalt et les deux filles portaient d’adorables costumes assortis de Minnie Mouse.

Le footballeur est devenu père de Cristiano Jr., ainsi que d’Eva Mateo, via des mères porteuses inconnues aux États-Unis avant d’avoir sa fille Alana avec le mannequin espagnol Georgina cinq mois seulement après la naissance de ses jumeaux.

La famille est basée à Turin, où Cristiano, 36 ans, joue pour la Juventus italienne.

Cristiano a également étendu sa détente à une séance dans le sauna, partageant un cliché rapide avec ses abonnés sur ses histoires Instagram alors qu’il s’imprégnait des avantages de la salle de chaleur en slip avec son nom gravé sur la ceinture.



Le footballeur était tout sourire dans le sauna (Photo : Instagram/cristiano)

Il avait précédemment rompu son silence après que le Portugal ait été éliminé du tournoi Euro 2020 retardé, se rendant sur Instagram pour féliciter la Belgique pour sa victoire et dire à quel point il était “fier” de son équipe nationale lundi, le dernier message avant de partager qu’il était en vacances.

Écrivant comment son équipe “a tout donné” dans son parcours pour défendre son titre de champion d’Europe de 2016, il a félicité les “fans infatigables” du Portugal.

Il a poursuivi: “Il n’a pas été possible d’arriver là où nous le voulions tous, mais voici nos sincères et profonds remerciements.

‘Félicitations à la Belgique et bonne chance à toutes les équipes qui restent dans la compétition. Quant à nous, nous reviendrons plus forts. Força Portugal !’

