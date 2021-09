Cristiano Ronaldo se dit prêt à jouer pour Manchester United contre Newcastle – Man United News And Transfer News

Cristiano Ronaldo a confirmé qu’il était prêt pour le match et qu’il souhaitait jouer pour Manchester United contre Newcastle samedi.

Il y avait des rumeurs, propagées par Neil Custis de The Sun, selon lesquelles les débuts de Ronaldo pourraient être repoussés en raison de problèmes d’isolement seulement pour qu’il soit photographié en train de s’entraîner le lendemain mardi.

Depuis lors, il a eu deux autres jours complets d’entraînement et malgré ses 36 ans, Ronaldo ressemble tout à fait à l’athlète suprême qu’il est et semble absolument prêt pour la Premier League.

S’adressant à Wes Brown dans une interview, couverte par le site officiel de Man United, Ronaldo a discuté de ses sentiments lorsqu’il a fait ses débuts en 2003 et de ce qu’il ressent avant samedi.

Il a déclaré: “Je ne m’attendais pas à commencer ou même à entrer dans le match [in 2003], donc j’étais super nerveux. Bien sûr, je serai nerveux samedi, mais je suis plus mature, je suis plus expérimenté, je serai préparé et je vais maintenant faire pression sur Ole pour commencer dans le XI. [laughs]. Je suis prêt à partir!”

Chair de poule.#MUFC | @Cristiano pic.twitter.com/ZV41G0tlkz – Manchester United (@ManUtd) 9 septembre 2021

Le battage médiatique autour de samedi a été porté au niveau 100 à cause du retour de Ronaldo et vous avez juste le sentiment qu’il va être à la hauteur, s’imprégner de l’atmosphère et faire des débuts inoubliables pour ces 75 000 fans d’Old Trafford. et des millions de fans de United à travers le monde se connectent.

Samedi va être une occasion spéciale pour Ronaldo, pour tous les fans de United et ne nous leurrons pas, tous les fans de football du monde. Ils seront tous à l’écoute, certains souhaitant que Ronaldo échoue, d’autres voulant le voir briller, mais peu importe ce qui se passera, ce sera tout simplement incroyable de revoir Ronaldo dans un maillot United.