Cristiano Ronaldo se rapproche des 800 buts en carrière et la star de Manchester United pourrait marquer plus d’histoire contre Leicester alors qu’il cherche à marquer contre sa 120e équipe lors du choc de Premier League

Cristiano Ronaldo a battu de nombreux records dans sa brillante carrière en club et pourrait en revendiquer un autre à Leicester ce week-end.

La star de Manchester United a pris un bon départ à son retour à Old Trafford, marquant cinq fois en six apparitions.

Ronaldo a marqué à son retour à Old Trafford contre Newcastle United

Ajoutez cela au décompte déjà énorme qu’il a pour les clubs pour lesquels il a joué, Ronaldo a accumulé 794 buts dans toutes les compétitions.

Le joueur de 36 ans a battu à peu près tous les records de buts marqués dans l’histoire du Real Madrid, notamment en étant son meilleur buteur de tous les temps, en marquant le plus de buts en une seule saison et en devenant même le joueur le plus rapide à marquer 250 fois en Liga.

Son passage de trois ans avec la Juventus lui a également permis de battre le record du plus rapide à 100 buts.

Maintenant, il cherchera à marquer contre 120 adversaires incroyables avec Leicester dans sa ligne de mire ce week-end.

Ronaldo a remporté le dernier coup de grâce contre Villarreal en Ligue des champions le mois dernier. Contre qui Ronaldo a-t-il marqué ?

Ronaldo a joué dans plusieurs ligues et compétitions de coupe, ce qui a élargi le nombre d’équipes contre lesquelles il a joué.

Cela va de son passage en Angleterre dans des compétitions de coupe nationale à ses passages en Ligue des champions avec United, Real et Juve.

Il a marqué contre 55 équipes en Ligue des champions et a ajouté à cela récemment avec un but contre les Young Boys que United a finalement perdu de manière dramatique.

Ronaldo a marqué son premier but contre le BSC Young Boys le mois dernier

Ronaldo a joué contre Hull une fois et a marqué deux fois alors qu’il a joué 18 matchs contre Séville et a marqué 27 buts incroyables.

Son bilan contre Chelsea est assez sombre en comparaison, où il a joué 15 fois et n’a marqué qu’une seule fois.

Les autres équipes contre lesquelles il a joué dans les ligues de football anglaises sont Fulham, Newcastle, Tottenham, Charlton, Sunderland, Middlesbrough, Wigan, Reading et Birmingham pour n’en citer que quelques-unes.

Maintenant, il affrontera Leicester pour la deuxième fois seulement en championnat et un but le verra contre son 120e adversaire de sa carrière en club.

.

Ronaldo a été un succès depuis son retour à Man United

Sa seule apparition précédente contre les Foxes était une victoire 1-0 pour Man United à Old Trafford en avril 2004 lorsque Gary Neville a marqué le but vainqueur.

Et c’est Neville qui pense que le retour de son ancien coéquipier a apporté à la fois des problèmes et des points positifs au manager Ole Gunnar Solskjaer.

« Il y a de grandes décisions qu’Ole doit prendre dans les prochaines semaines pour compenser la venue de Ronaldo », a-t-il déclaré. « Ce qu’ils doivent trouver maintenant, c’est une façon de jouer avec Ronaldo [up front].

« Je soutiens la signature, c’est un grand… Je l’aime jusqu’au bout, je ne pourrais plus l’aimer, mais United doit trouver un moyen de jouer pour le compenser. »