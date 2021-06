Cristiano Ronaldo se rapproche du record de buts internationaux, Bruno Fernandes obtient un doublé, tandis que Joao Cancelo marque un superbe but alors que le Portugal termine les matchs d’échauffement de l’Euro 2020 avec une victoire convaincante

in

Le Portugal a jeté le gant à ses rivaux de l’Euro 2020 alors qu’il terminait sa préparation pour le tournoi avec une victoire 4-0 sur Israël.

Un doublé de la star de Manchester United Bruno Fernandes, l’incroyable effort de l’arrière latéral de Manchester City Joan Cancelo et une frappe du grand Cristiano Ronaldo ont scellé la victoire des champions d’Europe à Lisbonne.

.

Le Portugal a montré qu’il était prêt à relever un sérieux défi pour remporter deux championnats d’Europe consécutifs

On s’attendait à ce qu’ils battent les Israéliens, qui ne se sont pas qualifiés pour la phase finale de cet été, mais ont dû attendre la 42e minute lorsque Fernandes a sorti l’impasse.

Le joueur de 26 ans a inscrit le centre bas de Cancelo depuis la droite, ne laissant aucune chance à Ofir Marciano.

Les vannes étaient maintenant ouvertes et le Portugal a doublé son avantage deux minutes plus tard grâce au talisman Ronaldo.

Fernandes est devenu fournisseur cette fois alors qu’il glissait le ballon à Ronaldo sur la gauche et que le puissant effort de la star de la Juventus était trop chaud pour Marciano.

.

Fernandes a ouvert le score

.

Avant que Ronaldo ne double son avantage. Peut-il devenir buteur international record lors de l’Euro 2020 ?

Le but est le 104e de Ronaldo pour le Portugal, ce qui signifie qu’il compte cinq buts sur le record de buts internationaux de l’ancienne star iranienne Ali Daei de 109.

C’était 3-0 à la 86e minute grâce à Cancelo, qui a coupé à l’intérieur sur la droite avant de boucler magnifiquement la maison à 25 mètres.

Et Fernandes a clôturé la victoire avec son propre pilote de pile en tirant le ballon dans le coin supérieur gauche dans les arrêts de jeu.

.

Fernandes, qui a du mal à reproduire la même forme pour le Portugal qu’au niveau des clubs, semble être en forme au bon moment

Le Portugal, vainqueur surprise de l’Euro 2016, fait partie des favoris pour remporter la compétition cette année.

Ils donnent le coup d’envoi de leur campagne contre la Hongrie mardi, en DIRECT sur talkSPORT, mais affrontent également l’Allemagne et la France championne du monde dans le groupe F.

Un match des huitièmes de finale contre l’Angleterre pourrait attendre, mais le défenseur portugais Jose Fonte adore jouer contre les meilleures équipes du continent cet été.

Fonte a déclaré à talkSPORT: “Nous voulons bien commencer, nous voulons gagner des matchs. Ce sont les matches que nous avons et nous devons nous préparer de la meilleure façon possible pour pouvoir attaquer ces matchs et obtenir ce que nous voulons.

HABITENT

Tottenham devrait nommer Fonseca, Sabitzer «disponible pour 15 millions de livres sterling», et plus encore

nouveau gars

Tottenham “confiant” qu’ils nommeront Fonseca, qui est “apprécié par Paratici”

pas vrai

Pearce se moque des rumeurs « fantaisistes » de West Ham avec des stars « même pas sur le radar »

pas heureux

Cooper serait «le rendez-vous le plus ennuyeux» alors que Palace rouvre la recherche de gestionnaires

grand fan

Foden peut imiter Messi et Ronaldo insiste sur le fait qu’Owen, qui envoie un avertissement à l’as de Man City

Aperçu

Verdict de Mourinho sur les chances de l’Angleterre, de l’Écosse et du Pays de Galles à l’Euro 2020 et son vainqueur

Honnête

Southgate rédige une lettre expliquant pourquoi les stars anglaises ne «s’en tiennent pas au football» à l’Euro

revenir

Rooney sortira de sa retraite pour représenter l’Angleterre à Soccer Aid en 2021

« Je pense que c’est incroyable. Il y a des jeux fantastiques à venir, ce sont les jeux auxquels tout le monde veut jouer. Si vous voulez gagner le titre, vous devez passer par tout le monde.

À la perspective de jouer contre l’Angleterre, Fonte a ajouté : « Ce serait formidable. Sur le plan personnel, j’adorerais jouer contre l’Angleterre.

“J’ai de bons souvenirs de mon passage en Premier League, alors quel grand défi ce serait car l’Angleterre a également une excellente équipe.”