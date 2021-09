Cristiano Ronaldo serait arrivé à Manchester – Man United News And Transfer News

in

Instagram de la petite amie de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, la star est déjà arrivée à Manchester pour commencer sa quarantaine.

Les photos montraient la famille embarquant dans un jet privé, avec « Manchester » à côté d’une épingle de destination et le nom de Cristiano à côté.

En passant par l’Instagram de la petite amie de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, il semble que la famille Ronaldo soit arrivée à Manchester 👀🔴 #mufc #mujournal pic.twitter.com/pllOJkMSKa – United Journal (@theutdjournal) 3 septembre 2021

La mégastar a été autorisée à quitter le camp d’entraînement du Portugal six jours plus tôt par l’entraîneur-chef Fernando Santos après que le joueur a reçu un carton jaune pour avoir célébré un but contre l’Irlande.

Le but signifiait que Ronaldo est le buteur international record du monde.

United avait espéré que la quarantaine pourrait être évitée en raison du statut d’athlète d’élite de Ronaldo, mais cela n’a pas été approuvé par l’immigration britannique.

Le joueur devra donc s’isoler pendant cinq jours avant de rejoindre mercredi ses coéquipiers de United.

Avec le prochain match des Red Devils contre Newcastle United samedi, cela ne donnerait à la star portugaise que deux jours d’entraînement avant son premier match.

Le prochain match – qui pourrait marquer les débuts complets de Ronaldo si le match de Newcastle arrive trop tôt, aura lieu en Suisse contre les Young Boys en Ligue des champions le mardi 14.