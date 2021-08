Cristiano Ronaldo signe pour Manchester United !

in

27/08/2021

Le à 18:13 CEST

Le feuilleton de Cristiano Ronaldo est terminé. Moins de 24 heures après que le joueur a annoncé qu’il n’allait pas continuer à la Juventus, Manchester United a annoncé l’arrivée de l’attaquant portugais, qui revient au club des ‘Red Devils’ après un passage de trois saisons à la ‘Vecchia Signora’. . Alors qu’il semblait que Guardiola’s City serait le candidat numéro 1 pour le prendre (en Angleterre il y avait beaucoup de spéculations à ce sujet), c’est son ancienne équipe qui a finalement convaincu le crack portugais.

Cristiano revient ainsi dans ce qui fut sa maison de 2003 à 2009, date à laquelle il a signé pour le Real Madrid, devenant à cette époque le joueur le plus cher de l’histoire avec un transfert de 94 millions d’euros. A United, la star portugaise a tout gagné. Au cours de ses six années portant le « Diable rouge », le Portugais a remporté, entre autres, une Ligue des champions, trois Premier League et une Coupe du monde des clubs.

Cristiano Ronaldo es todo un ídolo en el Manchester United, como así lo confirmó Ole Gunnar Solskjaer hace apenas unas horas, cuando su fichaje todavía no era oficial: “Cristiano es una leyenda de este club, además del mejor futbolista de la historia si me preguntas mon avis. J’ai eu la chance de jouer avec lui. Maintenant, nous allons voir ce qui se passe. Tous ceux qui ont joué avec Cristiano ont un faible pour lui & rdquor ;.