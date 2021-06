Cristiano Ronaldo sort de son silence après la sortie du Portugal de l’Euro 2020

Le Portugal a été largué par la Belgique (Photo: .)

Cristiano Ronaldo se dit “fier” des efforts du Portugal à l’Euro 2020 après que les champions en titre ont été exclus du tournoi par la Belgique dimanche.

La belle frappe de Thorgan Hazard de l’extérieur de la surface en première mi-temps a suffi à envoyer l’équipe de Roberto Martinez en quarts de finale, où ils affronteront l’Italie.

Bien qu’il ait profité de la majorité de la possession et enregistré 23 tirs, le Portugal, vainqueur de l’Euro 2016, n’a pas réussi à trouver une percée car il a succombé à une défaite 1-0 à Séville.



Le Belge Thorgan Hazard a marqué le seul but du match (Photo: .)

L’attaquant de la Juventus Ronaldo était visiblement enragé par le coup de sifflet à temps plein alors qu’il jetait le brassard de son capitaine sur le sol.

Mais s’adressant aux médias sociaux lundi, le joueur de 36 ans a félicité la Belgique pour sa victoire en huitièmes de finale et a promis que le Portugal reviendrait plus fort.

“Nous n’avons pas obtenu le résultat que nous voulions et nous avons quitté la course plus tôt que nous le voulions”, a écrit Ronaldo sur Instagram.

“Mais nous sommes fiers de notre parcours, nous avons tout donné pour renouveler le titre de Champions d’Europe et ce groupe a prouvé qu’il pouvait encore donner beaucoup de joie aux Portugais.

«Nos fans ont été infatigables pour soutenir l’équipe du début à la fin.

«Nous avons couru et nous sommes battus pour eux, afin d’être à la hauteur de la confiance qu’ils nous accordaient.

Plus : Cristiano Ronaldo



« Il n’a pas été possible d’arriver là où nous voulions tous, mais voici nos sincères et profonds remerciements.

‘Félicitations à la Belgique et bonne chance à toutes les équipes qui restent dans la compétition. Quant à nous, nous reviendrons plus forts. Força Portugal !’

