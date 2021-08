Cristiano Ronaldo sort de son silence

17/08/2021 à 21:36 CEST

Dans le même été, il a été lié à Cristiano Ronaldo avec lui PSG, avec lui Manchester City, avec lui FC Barcelona et, même, a spéculé sur son retour avec le Real Madrid. Le Portugais, lassé de la situation, a décidé de rompre son silence dans un communiqué qu’il a posté sur son compte Instagram dans lequel il indique avoir été contraint “d’exposer sa position” compte tenu des nombreuses rumeurs publiées ces semaines. “Plus que le manque de respect pour moi en tant qu’homme et en tant que joueur, la manière frivole dont mon avenir est couvert dans les médias, c’est irrespectueux envers tous les clubs impliqués dans ces rumeurs, ainsi que leurs joueurs et leur staff“, commence l’écriture du joueur.

Sur son éventuel retour au club blanc, il a été clair dans sa manière de le nier : “Mon histoire au Real Madrid est écrite. Elle a été enregistrée. En mots et en chiffres, en trophées et titres, en records. C’est au Musée du Stade. Bernabéu et est aussi dans l’esprit de tous les supporters du club. Et au-delà de ce que j’ai accompli, je me souviens que Au cours de ces neuf années, j’ai eu une relation de profonde affection et de respect pour les fans de merengue, un amour et un respect que je conserve à ce jour, et que j’apprécierai toujours. Je sais que les vrais fans du Real Madrid continueront de m’avoir dans leur cœur et je les aurai dans le mien.”

“Je brise mon silence maintenant pour dire que Je ne peux pas permettre aux gens de continuer à jouer avec mon nom. Je reste concentré sur ma carrière et mon travail, engagé et préparé à tous les défis auxquels je dois faire face. Tous les autres? Tout le reste n’est que mots“, conclut-il.