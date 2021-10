Cristiano Ronaldo soutenu pour remporter le Ballon d’Or par la légende de Manchester United Sir Alex Ferguson après une année record pour le Portugal, alors que Dwight Yorke réplique aux affirmations selon lesquelles le retour de CR7 a rendu les Red Devils «instables»

La course au Ballon d’Or est plus féroce que jamais cette année, mais l’icône de Manchester United, Sir Alex Ferguson, est sans aucun doute celui qui devrait remporter le premier prix individuel du ballon de football.… pouvez-vous deviner qui ?

Le légendaire manager de Premier League pense sans surprise que son ancien homme vedette Cristiano Ronaldo devrait être un candidat pour son sixième prix du ballon d’or, après un record en 2021.

Ronaldo a remporté le premier de ses cinq Ballon d’Or sous Fergie

Le joueur de 36 ans est revenu à Old Trafford après 12 ans au cours de l’été et a marqué le pas avec cinq buts lors des sept premiers matchs de son deuxième passage.

Et en plus de soulever deux pièces d’argenterie lors de cette dernière saison pour la Juventus – la Coppa Italia et la Supercoppa Italiana – sa forme pour le club et le pays tout au long de 2021 l’a également vu battre de nombreux records, en particulier sur la scène internationale.

Ronaldo a battu le record international de buts masculins – battant le record de 109 buts de la légende iranienne Ali Daei depuis 15 ans – et l’a prolongé plus tôt ce mois-ci alors qu’il a porté son total à 115 buts en 130 matchs.

Lors de sa dernière sortie pour le Portugal, il a marqué trois buts contre le Luxembourg pour devenir le meilleur buteur de triplés que le football international ait jamais vu.

Ronaldo joue toujours à un niveau incroyable à 36 ans

Avant son transfert à United, le quintuple vainqueur du Ballon d’Or a marqué 36 fois en 44 matches avec la Juventus lors de sa dernière saison avec l’équipe de Serie A.

Et Sir Alex, qui a fait de Ronaldo le meilleur joueur du monde après l’avoir recruté à Old Trafford en provenance du Sporting Lisbonne en 2003, n’a aucun doute quant à savoir qui devrait remporter le prix tant convoité.

S’adressant à Marca, le légendaire Écossais a déclaré : « Cristiano Ronaldo mérite le Ballon d’Or.

« Cette année, il bat record après record. »

Ronaldo a remporté son premier Ballon d’Or en 2008 à Old Trafford

Ole Gunnar Solskjaer a été critiqué récemment en raison de la baisse de forme de United et des questions ont commencé à être posées à Ronaldo, qui n’a pas marqué lors de ses trois dernières sorties en Premier League.

Mais Dwight Yorke, qui a remporté trois titres sous Sir Alex en quatre ans à Old Trafford, a démenti les accusations selon lesquelles il retient les Red Devils.

« Je pense que c’est un tas de bêtises », a déclaré le héros d’Old Trafford au talkSPORT Breakfast en annulant les affirmations.

Dwight Yorke – photographié aux côtés de l’ancien partenaire de grève Andy Cole – a tout gagné à Man United, insistant sur le fait que le retour de Ronaldo devrait relancer le défi des Red Devils

« Vous avez un joueur de classe mondiale et vous affrontez vos meilleurs joueurs, c’est aussi simple que cela.

« Les joueurs savent exactement ce que ces joueurs apportent à la table et les autres membres de l’équipe doivent jouer leur rôle spécifique pour complimenter les attaquants.

« Pour que les gens commencent à dire qu’il déséquilibre l’équipe, oui, il n’est probablement plus aussi dynamique qu’avant, mais Cristiano Ronaldo dans n’importe quelle équipe du monde fait de vous une meilleure équipe. »

