Cristiano Ronaldo a été très occupé sur les réseaux sociaux cette semaine avec des discussions sur le Ballon d’Or et l’attaquant portugais a même soutenu publiquement les affirmations d’un compte de fan selon lesquelles Lionel Messi a volé le Ballon d’Or cette année. Ronaldo a terminé sixième des votes cette année et n’était certainement pas satisfait de ce résultat. Il pense que lui-même ou Robert Lewandowski du Bayern Munich mérite vraiment ce prix.

L’attaquant de Manchester United a commenté des « faits » sous un message de fan expliquant pourquoi Ronaldo méritait le prix par rapport à Messi. Ce n’est pas très surprenant de voir Ronaldo prendre le parti d’un compte de fan, mais beaucoup verront cela comme mesquin et inutile.

Le message provient d’un compte de fan appelé « Cristiano Ronaldo – The Legendary » que Ronaldo lui-même suit. Ce message décrit la distinction de Messi comme « Vol. Saleté. Honte. Tout simplement regrettable. Des affirmations assez dures étant donné que Messi lui-même n’a rien fait de mal, et l’erreur est sur France Football.

Ronaldo se contredit un peu lorsqu’il a déclaré plus tôt dans la semaine que les affirmations concernant son ambition de carrière de terminer sa carrière avec plus de Ballon d’Or que Messi étaient un mensonge. Bien que ce ne soit peut-être pas son ambition de carrière, c’est clairement quelque chose qui lui tient à cœur.

« La plus grande ambition de ma carrière est d’être un bon exemple pour tous ceux qui sont ou veulent être footballeurs professionnels. La plus grande ambition de ma carrière est de laisser mon nom écrit en lettres d’or dans l’histoire du football mondial », a déclaré Ronaldo sur Instagram.

Bien que vous ne puissiez pas reprocher à Ronaldo de se soucier de ces choses en raison du respect de ces récompenses individuelles et de l’importance que nous accordons à ces récompenses. Comment Messi a remporté le prix en n’ayant marqué qu’un seul but jusqu’à présent en Ligue 1 est plus que ridicule et le nombre de personnes qui continuent de dénoncer le résultat de cette année vous dit quelque chose. Lionel Messi ne méritait tout simplement pas le prix.