Cristiano Ronaldo sprinte sur 92 mètres en 14,27 secondes pour marquer le 12e but de l’Euro alors que le Portugal subit la défaite contre l’Allemagne

L’Allemagne est revenue de l’arrière pour battre le Portugal 4-2 à l’Euro 2020 samedi.

Cristiano Ronaldo avait donné au Portugal une avance à la 15e minute contre le cours du jeu lorsqu’il a décoché un corner et a couru 92 mètres en 14,27 secondes pour donner l’avantage à son pays.

Ronaldo marque trois buts à l’Euro 2020 alors qu’il poursuit le Soulier d’or

L’Allemagne a dominé le Portugal dans une grande partie du match

Mais l’Allemagne n’a pas laissé ce revers les affecter grâce à deux buts contre son camp de Ruben Dias et Raphael Guerreiro en quatre minutes, avant que Kai Havertz et Robin Gosens n’apparaissent sur la feuille de match en seconde période.

Diogo Jota a marqué un but de consolation pour donner au Portugal un mince espoir de revenir dans le match, cependant, les hommes de Joachim Low se sont assurés qu’il n’y avait pas de retour.

La France est à quatre points, l’Allemagne et le Portugal à trois chacun avant le dernier match de groupe.

L’Allemagne est sortie en tirant dès le début du match et pensait avoir ouvert le score grâce à Robin Gosens à la cinquième minute.

Cependant, VAR a exclu le but car Serge Gnabry a été jugé hors-jeu lorsqu’il a tenté de jouer le ballon avant qu’il n’atteigne Gosens.

Havertz a ensuite forcé un bon arrêt de Rui Patricio avant que le Portugal ne perce son talisman.

Ronaldo est toujours aussi fort à 36 ans

S’échappant d’un corner, Ronaldo a couru sur toute la longueur du terrain pour s’assurer qu’il était dans la bonne position au bon moment lorsque Jota lui a remis le ballon au carré pour taper.

Alors qu’il semblait que le Portugal pourrait entrer à la mi-temps avec la tête, deux buts contre son camp coup sur coup ont bouleversé le match.

Dias a retourné le centre de Gosens à la 35e minute, avant que Guerreiro ne fasse exactement la même chose peu de temps après en essayant de couper la passe de Joshua Kimmich.

Patricio a empêché le score d’augmenter juste avant la mi-temps car il a bien fait de refuser Gosens et Gnabry.

Gosens était à nouveau le fournisseur lorsque Havertz a tapé son centre six minutes après la reprise.

Havertz a marqué son premier but dans un tournoi international majeur

Et Gosens a ensuite obtenu le but que son affichage offensif méritait alors que l’ailier a dirigé un centre de Kimmich neuf minutes plus tard.

Jota a ramené un but pour le Portugal à la 67e minute alors qu’ils menaçaient de revenir.

Les 11 minutes restantes auraient été nerveuses si le coup de foudre de Renato Sanches n’avait pas touché le poteau, mais l’Allemagne a confortablement vu le match sortir pour remporter sa première victoire du tournoi.