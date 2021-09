Cristiano Ronaldo: statistiques jusqu’à présent et les éloges de Paul Scholes – Man United News And Transfer News

in

Après que la poussière soit retombée du spectaculaire transfert de dernière minute de Cristiano Ronaldo au côté rouge de Manchester début septembre, les fans de Manchester City ont affirmé qu’ils n’avaient jamais voulu le quintuple vainqueur de la Ligue des champions.

Maintenant, après avoir joué trois matchs, Ronaldo a déjà quatre buts pour Man United, tandis que ce week-end, City a eu du mal à terminer ses chances et a perdu deux points.

Bien que Ronaldo soit au crépuscule de sa carrière, ses qualités de mouvement et de braconnage sont toujours meilleures que la plupart.

Sur Twitter, Utdreport (@utdreport) a souligné que le Portugais a eu le plus de tirs cadrés (7) depuis son retour en Premier League.

La plupart du travail de Ronaldo s’est déroulé dans la surface adverse ces dernières années, et jusqu’à présent cette saison, il a également eu le plus de touches (21) dans la surface de réparation de tous les attaquants de la Premier League.

La faiblesse de United se situe au milieu de terrain, mais Ronaldo peut peut-être y masquer les lacunes en ajoutant des buts cruciaux.

Ancien grand milieu de terrain de United, Paul Scholes a été interrogé sur la comparaison entre Ronaldo et Eric Cantona. Cantona était le talisman qui a aidé United à franchir la ligne en 1993, remportant sa première ligue en 26 ans.

Scholes a déclaré que Ronaldo est encore plus engagé que Cantona, en disant :

« Professionnellement sage, oui. Il n’y avait pas beaucoup de joueurs étrangers à l’époque. Eric était très similaire, mais je dirais probablement que Cristiano était à un autre niveau.

«Je pense qu’Eric est sorti et s’est entraîné, mais il n’était pas tellement un sportif. Mais Cristiano a fait tout son entraînement avant et après l’entraînement, et s’est assuré qu’il était assez fort pour la Premier League en allant au gymnase par la suite.

En 2003, lorsque Ronaldo est arrivé pour la première fois à United, il était un jeune vert de 18 ans, mais l’amélioration de son jeu à partir de 2006 était flagrante.

S’adressant au site Web de la Premier League et via Manchester Evening News, Scholes a déclaré à propos de Ronaldo: “Je n’ai jamais vu une personne plus professionnelle”.

La signature de CR7 a été un grand coup de pouce pour les Red Devils à la fois commercialement et sur le terrain, cependant, la pression est maintenant exercée pour livrer l’argenterie qui compte le plus.

Reste à voir si les lacunes au milieu de terrain retiendront l’équipe.