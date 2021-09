Cristiano Ronaldo surpasse Iker Casillas en tant que joueur avec le plus de matchs joués en Ligue des champions

29/09/2021

Le 30/09/2021 à 00:04 CEST

Cristiano Ronaldo a dépassé mercredi Iker Casillas en tant que joueur avec le plus de matchs disputés en Ligue des champions, avec 178, par les 177 du gardien espagnol.

Cristiano a commencé le match contre Villareal à Old Trafford et a ajouté sa 178e présence dans la meilleure compétition continentale pour dépasser les 177 de Casillas. Le gardien espagnol a partagé ses matchs entre le Real Madrid (150) et Porto (27), tandis que Cristiano a joué avec United (54), la Juventus de Turin (23) et le Real Madrid (101).

Le prochain joueur actif sur la liste est Leo Messi, qui a joué 151 matchs, suivi de Karim Benzema, qui en a 132.

L’attaquant portugais est également le meilleur buteur de la compétition avec 135 réalisations.