“Cristiano Ronaldo travaille beaucoup plus dur que Gareth Bale”

Gareth Bale a été accusé de ne pas en faire assez pour aider le Pays de Galles défensivement alors que leurs rêves de championnat d’Europe ont été écrasés par le Danemark.

Le Pays de Galles n’a pas été en mesure de reproduire le succès de l’Euro 2016, où il a atteint les demi-finales, puisqu’il a été battu 4-0 par les Danois lors des huitièmes de finale samedi.

Bale n’a pas réussi à marquer alors que le Pays de Galles a subi une fin décevante de ses espoirs pour l’Euro 2020

Ce fut une performance décevante et l’hôte de talkSPORT et ancien attaquant de la République d’Irlande, Tony Cascarino, a critiqué le rôle de Bale dans la défaite et ses performances globales à l’Euro 2020.

Il a affirmé que le joueur de 31 ans ne travaillait pas assez dur sans ballon et l’a comparé défavorablement à son ancien coéquipier du Real Madrid, Cristiano Ronaldo.

“Je ne pense pas qu’il y ait un joueur gallois qui va crier et hurler à Gareth Bale pendant le match”, a déclaré Cascarino.

«Le manager a clairement indiqué qu’il allait le laisser et vous comprenez pourquoi. Il est une menace quand il a le ballon.

« Quand il n’a pas le ballon… Je vous pose une question : qui travaille plus dur sans le ballon Gareth Bale ou Cristiano Ronaldo ?

“Vous avez mentionné le but contre l’Allemagne où il l’a dirigé loin d’un corner et il a sprinté sur 90 mètres pour atteindre la fin de quelque chose.

“Je dirais que Cristiano Ronaldo travaille beaucoup plus dur que Gareth.

«Personne ne va pointer du doigt Gareth parce qu’il est sur un piédestal, et à juste titre parce qu’il a accompli beaucoup de choses dans sa carrière.

“Mais il a dû aider Connor Roberts hier, mais il ne l’a pas fait parce qu’il était tellement préoccupé par le moment où il a reçu le ballon, le mettre sur son pied gauche et le frapper à 30 mètres en diagonale.”

L’attention se tourne maintenant vers l’avenir du club de Bale, avec des suggestions qu’il pourrait bien prendre sa retraite

Il y avait des spéculations dans la préparation du tournoi selon lesquelles Bale envisageait peut-être de prendre sa retraite.

Bale doit retourner au Real Madrid et a déclaré à la fin de son prêt à Tottenham le mois dernier qu’il savait où se trouvait son avenir après cet été, mais a affirmé que cela “causerait le chaos” s’il le révélait.

Bale a quitté une interview télévisée lorsqu’il a été interrogé sur ses futurs moments après la défaite du Pays de Galles contre le Danemark.

Mais il a ensuite parlé aux médias et a suggéré qu’il souhaitait prolonger sa carrière internationale.

“Je veux continuer à jouer”, a déclaré Bale à S4C.

« Les gens posent tout le temps des questions stupides, mais j’aime évidemment jouer pour le Pays de Galles.

“Je jouerai pour le Pays de Galles jusqu’au jour où j’arrêterai de jouer au football.”

Bale a encore un an sur son contrat avec le Real et le retour de Carlo Ancelotti au Bernabeu est considéré comme augmentant ses chances de rester en Espagne et de voir son contrat.

Ancelotti était aux commandes lorsque Bale a rejoint le Real en provenance des Spurs en septembre 2013 et le couple a remporté la Ligue des champions ensemble plus tard dans la saison.

Bale a qualifié Ancelotti de “grand manager” après la confirmation de sa nomination au début du mois et a déclaré qu’il s’entretiendrait avec l’Italien sur son avenir après l’Euro 2020.

Le capitaine gallois avait une relation fracturée avec l’ancien patron du Real, Zinedine Zidane, et est revenu aux Spurs la saison dernière, marquant 16 buts toutes compétitions confondues.