“Cristiano Ronaldo travaille beaucoup plus dur que Gareth Bale”

Gareth Bale a été accusé de ne pas en faire assez pour aider le Pays de Galles défensivement alors que son équipe a été battue 4-0 par le Danemark lors de leur affrontement en huitièmes de finale de l’Euro 2020.

Le Pays de Galles n’a pas réussi à reproduire son succès de l’Euro 2016, où il a atteint la demi-finale, et a été éliminé au premier tour des huitièmes de finale.

Bale a été confronté à des questions sur son avenir au Pays de Galles au lendemain de leur sortie de l’Euro 2020

Ce fut une performance décevante et l’hôte de talkSPORT, et ancien attaquant de la République d’Irlande, Tony Cascarino pense que le joueur de 31 ans doit travailler plus dur sans le ballon pour son pays.

Cascarino a également déclaré que Cristiano Ronaldo faisait plus que l’attaquant du Real Madrid pour aider le Portugal à l’arrière.

“Je ne pense pas qu’il y ait un joueur gallois qui va crier et hurler à Gareth Bale pendant le match”, a déclaré Cascarino au Weekend Sports Breakfast.

«Le manager a clairement indiqué qu’il allait le laisser et vous comprenez pourquoi. Il est une menace quand il a le ballon.

« Quand il n’a pas le ballon… Je vous pose une question : qui travaille plus sans le ballon Gareth Bale ou Cristiano Ronaldo ?

Ronaldo mène actuellement la course au Soulier d’Or à l’Euro 2020

«Vous avez mentionné le but contre l’Allemagne où il l’a repris de la tête d’un corner et il a sprinté sur 90 mètres pour atteindre la fin de quelque chose.

“Je dirais que Cristiano Ronaldo travaille beaucoup plus dur que Gareth.

«Personne ne va pointer du doigt Gareth parce qu’il est sur un piédestal, et à juste titre parce qu’il a accompli beaucoup de choses dans sa carrière.

“Mais il a dû aider Connor Roberts hier, mais il ne l’a pas fait parce qu’il était tellement préoccupé par le moment où il a reçu le ballon, le mettre sur son pied gauche et le frapper à 30 mètres en diagonale.”

Cette théorie sera mise à l’épreuve ce soir alors que Ronaldo s’alignera pour le Portugal contre la Belgique lors de leur affrontement des 16 derniers, qui est en direct sur talkSPORT à 20h.