Cristiano Ronaldo très proche du transfert de Man United – Man United News And Transfer News

in

Cristiano Ronaldo passera un examen médical à Lisbonne avant un transfert sensationnel à Manchester United, selon des informations.

Le gourou des transferts Fabrizio Romano affirme que :

“Jorge Mendes vient de recevoir une proposition de contrat officielle de Manchester United pour Cristiano Ronaldo.

«Le retour est plus que proche – maintenant aux «étapes finales».

Cristiano veut rejoindre Man United. Il est prêt à accepter « dès que possible ».

Jorge Mendes vient de recevoir une proposition de contrat officielle de Manchester United pour Cristiano Ronaldo. Le retour est plus que proche – maintenant aux «étapes finales». 🔴🇵🇹 #MUFC Cristiano veut rejoindre Man United. Il est prêt à accepter « dès que possible ». pic.twitter.com/OgahjDUi76 – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 27 août 2021

Romano confirme également que United a soumis une offre officielle à la Juventus pour le joueur :

“La Juventus vient de recevoir une offre OFFICIELLE de Manchester United pour Cristiano Ronaldo. Ils sont prêts à trouver un accord pour conclure l’affaire.

« Paul Pogba n’est inclus dans aucune négociation. Manchester City n’a eu que des entretiens verbaux et est maintenant HORS de la course à Ronaldo.

La Juventus vient de recevoir une offre OFFICIELLE de Manchester United pour Cristiano Ronaldo. Ils sont prêts à trouver un accord pour conclure l’affaire. 🚨🇵🇹 #MUFC Paul Pogba n’est inclus dans aucune négociation. Manchester City n’a eu que des entretiens verbaux et est maintenant HORS de la course Ronaldo. – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 27 août 2021

Samuel Luckhurst des MEN affirme que « #mufc prévoit un examen médical pour Ronaldo à Lisbonne. Comprenez que Ronaldo a rejeté City une fois que United l’a approché.

#mufc prévoit un examen médical pour Ronaldo à Lisbonne. Comprenez que Ronaldo a rejeté City une fois que United l’a approché https://t.co/cqm6nN1OpK – Samuel Luckhurst (@samuelluckhurst) 27 août 2021

Chris Wheeler du Mail confirme :

“Ronaldo s’apprête à passer un examen médical à Lisbonne alors que les pourparlers se poursuivent sur un retour sensationnel à l’OT.

«L’intérêt de Man City n’a pas forcé la main d’Utd. Ils ont reconnu la nécessité d’agir dans des circonstances exceptionnelles malgré la signature de Sancho et l’octroi d’un nouveau contrat à Cavani.

Comme indiqué ici plus tôt, Manchester City s’est retiré de la course et Rob Dawson d’ESPN a déclaré que United était désormais en pole position pour signer la mégastar.

“Man City s’est retiré de la course pour signer Cristiano Ronaldo. Les bruits venant du côté de Ronaldo sont qu’un retour à Man United est “une possibilité”.

L’attente à City qu’il aille maintenant à Old Trafford.

Man City s’est retiré de la course pour signer Cristiano Ronaldo. Les bruits venant du côté de Ronaldo sont qu’un retour à Man United est “une possibilité”. Attente à City qu’il aille maintenant à Old Trafford https://t.co/uKB82xn1sX @ESPNFC – Rob Dawson (@RobDawsonESPN) 27 août 2021

Le gourou des transferts Gianluca DiMarzio affirme que United a conclu un contrat de 25 millions de livres sterling par an avec Ronaldo (480 000 livres sterling par semaine).

Offerta @ManUtd alla @juventusfc arrivata, #Ronaldo invece firmerà un biennale da £25M a stagione @SkySport #calciomercato – Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) 27 août 2021

Dans l’état actuel des choses, il semblerait de nulle part que Manchester United soit sur le point de signer à nouveau Cristiano Ronaldo et, ce faisant, de l’arracher au nez des voisins de Manchester City.