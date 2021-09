Cristiano Ronaldo, un buteur historique

in

09/02/2021 à 8h55 CEST

L’attaquant de Manchester United Cristiano Ronaldo est à nouveau entré dans l’histoire avec l’équipe du Portugal. Il a marqué un doublé contre la République d’Irlande dans les dernières minutes pour renverser l’électronique et certifie une victoire clé pour décrocher le ticket pour la Coupe du Monde du Qatar 2022. Il a également raté un penalty, bien que cela n’ait eu aucune importance dans le match global.

Les Portugais, qui a quitté la Juventus pour rejoindre le projet d’Ole Gunnar Solskjaer, ajoutez un total de 111 buts officiels en tant qu’international, le plus dans l’histoire du football en équipe nationale. Il a dépassé l’Iranien Ali Daei, qui était en tête du classement avec un total de 109 buts et mène déjà seul : inscrit 35 buts de plus que Leo Messi, qui ferme le top 5 des buteurs.

111 – Cristiano Ronaldo a marqué ses 110e et 111e buts pour le Portugal 🇵🇹, les réalisant contre la République d’Irlande, la 45e équipe contre laquelle les Portugais ont réussi à marquer. Collectionneur. pic.twitter.com/tJoHGohHtI – OptaJose (@OptaJose) 1er septembre 2021

Les Irlandais ont été la 45e victime de la star portugaise, qui a également battu un nouveau record en termes d’apparitions avec son équipe : il a égalé Sergio Ramos (180) et n’est plus qu’à quatre matchs de se faufiler dans le top 3 et 15 pour atteindre la première place, propriété de Son Chin Ann, de Malaisie, qui ajoute un total de 195 apparitions officielles.

Erratique à partir de 11 mètres

Cristiano Ronaldo est devenu le héros de la soirée pour le Portugal avec un doublé dans les sept dernières minutes du match, alors que la République d’Irlande était en tête du classement. Mais auparavant, il avait raté une pénalité maximale : le Portugais a échoué après sept lancers sans faute, ce qui ne s’était pas produit depuis la Coupe du monde 2018 contre l’Iran en phase de groupes.

L’attaquant totalise 785 buts officiels tout au long de sa carrière : 450 avec le Real Madrid, 118 avec Manchester United, 111 avec le Portugal, 101 avec la Juventus et cinq avec le Sporting CP.