Cristiano Ronaldo, un buteur insatiable

13/10/2021 à 11h07 CEST

L’attaquant de Manchester United Cristiano Ronaldo a marqué trois buts lors de la victoire du Portugal sur le Luxembourg et a atteint son tour de chapeau numéro 58 de sa carrière et dixième avec l’équipe portugaise. Ceux de Fernando Santos ont obtenu trois points vitaux : avec deux tours restants (trois, dans ce cas, ayant un match en attente) pour la fin de la phase de groupes, dépendent d’eux-mêmes pour être au Qatar 2022.

Le Portugais, qui est revenu cet été à Manchester United après deux saisons à la Juventus, continue de gonfler son palmarès particulier dans le football d’élite : il est le meilleur buteur au niveau national avec un total de 115 buts, suivi par Ali Daei (109) et Mokhtar Dahari (89). Il a aussi un autre record avec son équipe en vue : S’il joue 14 matches de plus dans les prochaines années, il deviendra le joueur avec le plus de sélections de l’histoire du football en équipe nationale..

58 – Contre le Luxembourg ce soir, Cristiano Ronaldo a inscrit le 58e triplé de sa carrière professionnelle et son 10e pour le Portugal. Incroyable. pic.twitter.com/qAFsZO2Slq – OptaJoe (@OptaJoe) 12 octobre 2021

Les records de score de Cristiano Ronaldo sont impressionnants : Outre les 115 buts inscrits avec son équipe, championne d’Europe en 2016 après avoir éliminé la France en finale, il en compte 450 au total avec le Real Madrid, 123 avec Manchester United, 101 avec la Juventus de Turin et cinq avec le Sporting CP.. Avec 794 points, il n’est plus qu’à 11 devenir le meilleur buteur de tous les temps, actuellement détenu par Josef Bican (805).

Relever le plafond concurrentiel de Manchester United

L’arrivée de Cristiano Ronaldo à Old Trafford répond à un besoin urgent de remporter à nouveau des titres pour Manchester United, ce qui n’était plus arrivé depuis la saison 2016/17, quand ils ont obtenu la Ligue Europa aux mains de José Mourinho. Avec Jadon Sancho et Raphael Varane, le toit compétitif d’Ole Gunnar Solskjaer s’est levé et ils sont l’une des grandes équipes de la Premier League..

Finaliste de la Premier League et de la Ligue Europa la saison dernière, les Diables Rouges cherchent à se consolider définitivement et à régner à nouveau dans le football britannique, où règne actuellement l’autre équipe de la ville, le Manchester City de Pep Guardiola. Les Diables rouges sont l’un des grands prétendants au titre aux côtés de Manchester City, Chelsea et Liverpool.