Cristiano Ronaldo, un joueur historique de la Ligue des Champions

10/01/2021 à 11h45 CEST

L’attaquant de Manchester United Cristiano Ronaldo est le joueur qui a disputé le plus de matchs (178) dans toute l’histoire de la Ligue des champions après avoir battu Iker Casillas (177) avec une victoire subie contre Villarreal. Les Diables rouges ont pris les trois points à la dernière minute du match et ont rejoint la deuxième position du groupe F avec quatre points.

Les Portugais, qui est de retour cet été à Manchester United, est la clé du système d’Ole Gunnar Solskjaer : a cinq buts lors de ses six premiers matchs. Enregistrez un total de trois en Premier League et deux autres en Ligue des champions, où Manchester United veut regagner l’autorité perdue ces dernières saisons.

L’ancien joueur du Real Madrid, âgé de 36 ans, a dépassé Iker Casillas en tant que joueur avec le plus de matches joués en Ligue des champions et est déjà en haut du podium que Leo Messi ferme avec un total de 151 matches.. Plus loin ils restent Xavi Hernández (151) et Raul Gonzalez (142), deux joueurs historiques du FC Barcelone et du Real Madrid, respectivement.

Retrouver l’hégémonie de United, le grand objectif

L’ancien joueur de la Juventus et du Sporting CP est de retour à Old Trafford pour rendre l’hégémonie à un club qui n’a pas encore réussi à se remettre du départ d’Alex Ferguson, l’entraîneur le plus récompensé de l’histoire du football. Après avoir été vice-champion de Premier League et d’Europa League la saison dernière, l’arrivée de Cristiano Ronaldo (et aussi de Varane ou de Sancho) relève le plafond de compétition d’une équipe qui se destine à combattre aux côtés de Chelsea, Manchester City ou Liverpool pour les titres.

L’attaquant continue de marquer l’histoire en tant que diable rouge avec 123 buts et 69 passes décisives en 297 matchs.. Le Portugais est déjà le meilleur buteur de toute l’histoire du football avec 790 buts en 1011 matchs devant Josef Bican (762), Pelé (762) et Leo Messi (752).