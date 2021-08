“Cristiano Ronaldo va élever la barre, il est temps de gagner des titres Ole!”

in

Deux anciennes stars de Manchester United ont déclaré à Ole Gunnar Solskjaer ” qu’il était temps de gagner des titres ” après avoir assuré le retour époustouflant de Cristiano Ronaldo.

Mikael Silvestre et Wes Brown ont rejoint talkSPORT pour réagir au plus gros accord de transfert de la fenêtre estivale, qui, selon eux, “doit” faire des Red Devils les prétendants au titre de Premier League.

getty

Silvestre a remporté deux titres de Premier League et une couronne de Champions League aux côtés de Ronaldo à Man United

United a stupéfié le monde du football vendredi en annonçant le retour tant attendu de l’un de leurs joueurs les plus emblématiques, après qu’il soit apparu le matin même qu’il se rendait à leurs rivaux Man City.

Ce pourrait être la pièce manquante du puzzle pour Solskjaer, qui ajoute l’un des plus grands joueurs du jeu à son équipe déjà talentueuse, un autre leader sur le terrain et dans les vestiaires, ainsi qu’une corde supplémentaire à son arc dans ce qui est maintenant une attaque alléchante.

Silvestre, comme tous ceux qui sont liés au club, est plus qu’excité pour la saison après le retour de son ancien coéquipier – affirmant que Ronaldo contribuera à « élever la barre » à Old Trafford.

Mais il admet que la pression est maintenant sur Solskjaer pour livrer, avec Ronaldo maintenant prêt à aider le Norvégien à mettre fin aux neuf ans d’attente du club pour la couronne anglaise.

“J’étais extrêmement heureux d’apprendre la nouvelle, c’est incroyable pour les fans, pour le club et pour l’équipe”, a déclaré Silvestre – vainqueur de quatre titres de Premier League avec United – au Weekend Sports Breakfast de talkSPORT.

«Il a été un professionnel de haut niveau partout où il est allé, il est la force motrice. Il apportera tellement d’énergie et sera exigeant envers ses coéquipiers.

.

Ronaldo n’est pas seulement revenu à Manchester United pour être payé, il est venu ajouter plus d’argenterie à son armoire à trophées, selon Silvestre

«C’est pourquoi Ole l’a ramené à United, pour être ce gars, pour être l’un des principaux dirigeants. Marquer des buts et faire son travail sur le terrain aussi, et il ne fait aucun doute qu’il y parviendra, mais dans le vestiaire, il aura une influence positive, c’est sûr.

« Si vous vous souvenez de la finale de l’Euro 2016, il est devenu entraîneur d’un coup. C’est qui il est. Il est arrivé à United pour la première fois à l’adolescence, mais maintenant, c’est un personnage différent.

“Pour les jeunes, même à l’académie, ils regarderont Ronaldo et quand ils auront la chance de s’entraîner avec la première équipe, ce sera une opportunité incroyable pour eux d’assister et d’écouter et d’essayer d’égaler ses performances.

« La barre sera si haute que tout le monde ira de mieux en mieux. »

Sur une éventuelle victoire au titre cette saison, Silvestre a d’abord tenu à atténuer les attentes, avant d’admettre qu’il est convaincu que Ronaldo les aidera à relever le défi.

“Allez, ne vous emballez pas”, a ajouté le Français. «Nous devons rester humbles, l’émotion et le drame, nous devons l’avaler et voir où cela va.

GETTY

Ronaldo retrouvera son ancien coéquipier Solskjaer à Man United

«Mais c’est une signature magnifique et même à 36 ans, il va être un joueur énorme pour nous et il ajoutera tellement de puissance de feu à l’avant.

“Je ne vois pas que ça se passe mal, c’est un professionnel et tout ce qu’il fait est au profit de ses performances, ce qui signifie que ce sera au profit de Manchester United.

« Il fera tout ce qu’il peut pour gagner des trophées. Il est venu à United pour gagner des trophées et je suis confiant [that will happen].

“J’étais confiant de toute façon pour être honnête, à cause de ce qu’il a réalisé la saison dernière, et avec Cristiano qui a rejoint, c’est une autre raison d’être plus confiant.

“Nous ne pouvons pas nous laisser emporter, les joueurs doivent encore faire leur travail et tout le monde veut arrêter Man United, donc ce sera difficile, mais nous avons maintenant un vainqueur du Ballon d’Or dans l’équipe, et ce sera incroyable.

“En termes de trophées, tout le monde devrait être heureux que Ronaldo soit revenu.

“Il coche toutes les cases maintenant, il est donc temps de gagner des trophées Ole!”

.

La pression est sur Solskjaer pour remettre des trophées cette saison après une brillante fenêtre de transfert d’été

Brown, quintuple vainqueur de la Premier League et double vainqueur de la Ligue des champions, dit simplement que Manchester United doit désormais être considéré comme un prétendant au titre avec l’un des plus grands joueurs de tous les temps dans son équipe.

Et il est ravi de voir l’impact que Ronaldo aura dans tous les domaines de l’équipe, à la fois sur le terrain et dans les coulisses.

“Il apportera de grands standards”, a déclaré l’ancien défenseur sur Drivetime.

« Il est de classe mondiale, c’est un leader expérimenté, il est pleinement développé, il sait exactement quoi faire, et les jeunes le surveilleront et je suis sûr qu’ils prendront toutes sortes de conseils de sa part.

« C’est l’un des joueurs de 36 ans les plus en forme au monde et il saura de quoi son corps est capable. Une fois qu’il aura enfilé ce maillot et couru sur le terrain, il voudra marquer, gagner des matchs, aider l’équipe et remporter des trophées. Il n’est pas revenu juste pour être payé, il voudra aider Ole à construire cette nouvelle équipe.

. – .

Wes Brown est convaincu que Ronaldo remportera plus de trophées lors de son deuxième passage à Man United

«Sur le terrain, c’est le gars qui peut vous faire gagner des matchs, tout le monde l’a compris dans notre équipe. Il a travaillé très dur pour arriver là où il est. C’est lui dont vous saviez qu’il pouvait le faire, il pouvait réussir quelque chose et faire quelque chose de spécial et nous aider à réaliser de très grandes choses.

«Ole va juste lui dire de faire ce qu’il fait. La façon dont il joue est la façon dont Manchester United joue, rapide et au comptoir. Il n’aura aucun problème avec ça, nous jouons comme ça depuis un moment et il s’intégrera très bien.

« Vous devez croire que nous pouvons [win the title this season]. Regardez les signatures que nous avons faites cet été – ce sont des signatures de qualité !

“Vous devez mettre Manchester United dans la course au titre.”