Cristiano Ronaldo veut devenir entraîneur à Manchester United – Man United News And Transfer News

Michal Porter Jr. entre dans le club des 200 millions. Et les Nuggets y vont pour tout avec leur projet. Au sommet de Nikola Jokic (31,5 millions l’année prochaine et environ 34 la suivante) et Jamal Murray (170 millions en cinq saisons) est rejoint par Porter, qui en obtient 207 en cinq ans, un chiffre […] More