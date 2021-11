Cristiano Ronaldo veut Luis Enrique

SPORT.es 21/11/2021

Le à 15:08 CET

En anglais sportif

0

Les prénoms commencent à apparaître pour remplacer Olé Gunnar Solskjaer sur le banc de Manchester United. Après la défaite humiliante 4-1 contre Watford, le club anglais a pris la décision de se passer du manager norvégien et maintenant la direction cherche un remplaçant pour le banc d’Old Trafford.

Plus d’informations

Plus d’informations

Cependant, non seulement la directive semble avoir le dernier mot dans cette décision. Des personnalités importantes de l’histoire du club donnent également leur avis et l’un d’entre eux est l’actuel joueur de l’équipe première, Cristiano Ronaldo. Et c’est que selon ce dimanche dans ‘Sky Sports’, le footballeur portugais aimerait Luis Enrique en tant que nouveau manager de Manchester United.

NOUVELLES CONNEXES

N’importe quelle marque à Old Trafford



United continue de dériver



Pourtant, pendant qu’une décision finale est prise, Michael Carrick et Darren Fletcher prendra le relais sur le banc d’Old Trafford tandis que le conseil d’administration du club anglais cherche le remplaçant définitif de Solskjaer. Est-ce que le souhait de Ronaldo?