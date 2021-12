Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi face à une confrontation potentielle avec le Paris Saint-Germain comme adversaire potentiel de Manchester United lors du tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions

Un nouveau chapitre de la rivalité sans doute la plus compétitive du football pourrait être écrit dans les huitièmes de finale de la Ligue des champions de cette saison.

Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo ? Tous ceux qui ont le moindre intérêt pour le football ont une opinion dans ce débat séculaire.

Ronaldo et Messi ont déménagé respectivement à Manchester United et au Paris Saint-Germain cet été

Le duo, qui compte 12 Ballon d’Or à eux deux, s’est affronté 36 fois au cours de leur brillante carrière.

Et l’épreuve de force n°37 est une réelle possibilité dans la prochaine étape de la campagne 2021/22 de la Ligue des champions.

Le Manchester United de Ronaldo a terminé premier de son groupe, malgré un match nul décevant contre les Young Boys, et est donc en lice pour affronter l’une des équipes ayant terminé deuxième de son groupe – à l’exception de Chelsea et de celui qui termine deuxième entre Atalanta et Villarreal.

Le Paris Saint-Germain de Messi fait partie de ces équipes, les géants français terminant en dessous de Manchester City en tant que finalistes du groupe A.

Messi a marqué son premier but pour le PSG lors d’une victoire 2-0 sur Man City, mais l’équipe de Premier League a terminé en tête du groupe

Man United peut également affronter l’Atletico Madrid, le Sporting Lisbonne, l’Inter Milan, Benfica et le RB Salzbourg – et les fans des Red Devils espèrent certainement un tirage plus doux.

Les neutres et peut-être même le fandom de football mondial, cependant, voudront sans aucun doute un match nul entre Man United et le PSG.

Ronaldo et Messi ont tous deux changé de club cet été, et le Portugais a bien commencé son deuxième passage à Old Trafford avec 12 buts en 18 matches de Premier League et de Ligue des champions.

Messi a pris un départ plus lent avec six buts en 14 apparitions – un seul d’entre eux en Ligue 1 – mais semble toujours être la saveur du mois dans le débat GOAT (Greatest of all Time), après avoir remporté le Ballon d’Or de cette année .

Ronaldo est arrivé sixième au classement, tandis que beaucoup pensent que le gardien du Bayern Munich Robert Lewandowski aurait dû remporter le prix.

.

Ronaldo aura pris personnellement les résultats du Ballon d’Or et aura un point à prouver

Mais un match nul entre Man United et le PSG serait l’occasion idéale pour Ronaldo de montrer qu’il est toujours à la hauteur de son rival argentin.

Et, bien qu’il ne devrait sûrement plus avoir rien à prouver, cette cravate savoureuse serait la meilleure plate-forme pour que Messi montre qu’il est toujours le meilleur chien du football mondial.

Obtenez le BORD

talkSPORT EDGE est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.

Restez au courant de tout ce qui se passe dans le monde du football avec les dernières nouvelles, les scores en direct et les paris in-app.

Comment puis-je l’avoir?

Il est disponible sur les appareils iPhone et Android.

Pour iPhone, téléchargez talkSPORT EDGE via l’App Store ici.

Pour Android, téléchargez talkSPORT EDGE via le Play Store ici.