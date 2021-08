Cristiano Ronaldo vs Porto, Ronaldinho contre Chelsea, Lionel Messi canalisant Diego Maradona et Olivier Giroud scorpion kick

Quel est le plus grand but que vous ayez jamais vu ?

Avez-vous été époustouflé par le coup, le virage et la frappe de Thierry Henry pour Arsenal contre Manchester United ? Peut-être que Lionel Messi canalisant Diego Maradona était plus votre truc ?

. – .

Ronaldo a marqué l’un de ses meilleurs buts de sa carrière phénoménale lors d’une nuit chaude à Porto en avril 2009

Certains préfèrent la puissance – on pense à la fusée de Cristiano Ronaldo contre Porto – tandis que le ridicule absolu du coup de pied de scorpion d’Olivier Giroud peut faire flotter davantage votre bateau.

Ronaldinho, quant à lui, “pourrait faire des choses impossibles avec le ballon”, selon Frank Lampard qui a été témoin de son but contre les Bleus en Ligue des champions.

« Je n’avais jamais vu un joueur comme ça, se souvient-il. “C’était mes premiers coups en Ligue des champions et le voir jouer était comme ‘Wow, ce joueur vient d’une planète différente de la nôtre’.”

Certaines frappes sont si bonnes qu’elles surprennent même le buteur comme Marco van Basten, qui a marqué l’un des plus grands buts du Championnat d’Europe pour remporter l’Euro ’88 pour les Pays-Bas.

. – .

Ces deux-là ont été responsables de grands buts aux couleurs de Barcelone

. – .

Henry est le meilleur buteur d’Arsenal, qui a également marqué de grands buts

“C’était le moment où nous pouvions dire:” C’est 2-0, nous pouvons gagner ce match “, se souvient-il de l’incroyable volée.

«Mais l’excitation suscitée par le but, je ne l’ai pas vraiment compris et ce que j’ai fait. Vous pouvez également le voir dans ma réaction. Je demande : « Qu’est-ce qui se passe ?

Décrivant sa décision de frapper le ballon dans le filet sous un angle si difficile, il a déclaré à UEFA.com : “Le ballon venait d’Arnold Muhren et je pensais, OK, je peux l’arrêter et faire des choses avec tous ces joueurs défensifs ou moi pourrait le faire plus facilement, prendre un risque et tirer.

Il y a eu tellement de buts incroyables dans l’histoire du football et chacun a son préféré.

Maintenant, talkSPORT vise à découvrir quel est le meilleur qui ait jamais été marqué – et c’est à vous de décider.

À partir d’une liste de 60 personnes, votre vote aidera à décider qui se qualifiera pour les quatre derniers – et nous organiserons ensuite une émission en direct pour déterminer le gagnant. Choisissez avec soin, vous n’obtenez qu’un seul vote !