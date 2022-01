Cristiano se félicite et critique United dans le bilan de 2021

01/01/2022

Act à 17:10 CET

Cristiano Ronaldo a fait le point, comme le veut la tradition, sur ce qu’a été son 2021 au niveau professionnel. Près de Georgina, ses quatre enfants et les jumeaux qui sont en route, Cristiano a assuré que 2021 « était loin d’être une année facile », faisant référence à son sortie de la Juventus et retour à Manchester United. Il a également passé en revue ses objectifs et toutes les réalisations de l’année et, en plus, Il a surpris avec des critiques envers le présent de l’équipe anglaise.

Suivez toute la Premier League en exclusivité sur DAZN. Abonnez-vous maintenant, vous avez un mois d’essai gratuit!

La déclaration portugaise était la suivante : « 2021 touche à sa fin et ce fut loin d’être une année facile, malgré mes 47 buts marqués dans toutes les compétitions. Deux clubs différents et cinq entraîneurs différents. Une phase finale de l’Eurocup jouée avec mon équipe nationale et une qualification en attente pour la Coupe du monde pour 2022. A la Juventus, fier de remporter la Coupe d’Italie et la Supercoupe d’Italie, et de devenir le Meilleur buteur de Serie A. Avec le Portugal, devenir le meilleur buteur du Championnat d’Europe a également été un moment fort cette année. Et bien sûr, mon retour à Old Trafford sera toujours l’un des moments le plus emblématique de ma carrière.

Mais je ne suis pas satisfait de ce que nous réalisons à Manchester United. Aucun de nous n’est heureux, j’en suis sûr. Nous savons que nous devons travailler plus dur, mieux jouer et livrer beaucoup plus que ce que nous livrons actuellement.Faisons de cette Saint-Sylvestre un tournant de la saison ! Embrassons 2022 avec un esprit plus élevé et un état d’esprit plus fort. Allons plus loin, visons les étoiles et plaçons ce club à sa place ! Rejoignez-nous, nous comptons sur vous tous. Bonne année et à bientôt ! »

Il semble que la star portugaise toujours pas content. Bien qu’il soit en vie en Ligue des champions, le développement de l’équipe ne respecte pas les délais convenus et le départ d’Ole Gunnar Solskjaer n’a peut-être pas suffi. Même si avec Cristiano dans tes rangs, tout peut toujours finir par arriver.