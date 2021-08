Cristiano, toujours avec Varane et avec Bruno Fernandes comme allié

27/08/2021 à 19:34 CEST

.

Cristiano Ronaldo, après avoir signé pour Manchester United, retrouvera sur le terrain le défenseur central français Raphaël Varane, avec qui il a partagé un vestiaire pendant sept ans au Real Madrid. Parmi vos alliés, Brunos Fernandes, coéquipier dans l’équipe du Portugal.

A 36 ans, c’est la deuxième étape par Ronaldo à United, où il a joué après avoir quitté le Sporting de Portugal entre 2003 et 2009 et, plus tard, il a signé pour le club espagnol, où il a joué jusqu’en 2018, date à laquelle il a changé de scène et s’est retrouvé à la Juventus.

Maintenant, il vient à Manchester et précipite ses options pour soulever sa sixième Ligue des champions, qui serait la deuxième avec les “diables rouges”, après les quatre qu’il a remportées avec les meringues.

Suite à l’annonce, les journalistes portugais n’ont pas tardé à poser la question : qui prendra les fautes à United, Christian ou Bruno Fernandes?

Fernandes Il a signé pour United la saison dernière, c’est un spécialiste des coups francs et, en plus de sa frappe puissante, s’impose comme un organisateur offensif, il sera donc un parfait allié de Christian, avec qui il joue également dans l’équipe de “las quinas”.

Derrière lui, Ronaldo aura aussi un autre partenaire qu’il connaît parfaitement, l’international français Raphaël Varane, avec qui il a partagé la victoire de quatre Ligues des Champions.

attaquant portugais Christian Ronaldo Il a atterri ce vendredi à Lisbonne en provenance de Turin à 16H00 (GMT) pour, selon certains médias, subir des examens médicaux de routine.

En descendant de l’avion, Christian Il a déclaré aux journalistes que “dans une heure” il donnerait des nouvelles. Quelques minutes plus tard, Manchester United a annoncé sa signature sur le site officiel du club.