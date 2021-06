Cristiano, une Eurocup pour oublier les tirs au but

06/08/2021

Le à 19:13 CEST

Après avoir vécu l’une des années les plus difficiles de sa carrière à la Juventus, sans être le protagoniste de sa compétition préférée, la Ligue des champions, le Portugais Cristiano Ronaldo affronte l’Euro comme un lion en cage, déterminé à revalider le trône d’Europe conquis en 2016. Les deux trophées remportés, la Coupe d’Italie et la Supercoupe d’Italie, ne peuvent satisfaire la faim de victoire d’un joueur qui veut continuer à écrire l’histoire avec son pays et qui est très motivé pour affronter le groupe de la mort du Championnat d’Europe.

Arrive comme Meilleur buteur de Serie A la saison dernière avec 29 buts mais suant à l’encre de Chine pour être dans la prochaine Ligue des Champions. A 36 ans en février, les critiques lorsqu’il enchaîne les mauvais matchs surgissent de dessous les pierres. Le déclin se profile et c’est pourquoi Fernando Santos veut chouchouter sa star et l’éloigner de ceux qui demandent même son remplacement dans le tournoi.

« Si nous comprenons que Ronaldo ne va pas bien, il serait évidemment un remplaçant et il devrait le comprendre. Mais quand vous avez l’un des meilleurs au monde, vous construisez l’équipe sur la base d’un ou deux joueurs que vous pensez être les plus influents. Défensivement, Ronaldo ne contribue pas beaucoup à l’équipe, mais nous ne le voulons pas non plus. L’équipe le sait et doit agir en conséquence. La façon dont le rival nous respecte et les buts qu’il marque est différentielle & rdquor;a déclaré l’entraîneur portugais dans une interview pour RTP.

Dernier test, demain contre Israël

Après le nul contre l’Espagne récolté vendredi dernier au Wanda Metropolitano, le Portugal a un deuxième examen où il pourra prendre de meilleures sensations que ceux qu’il a laissés à Madrid. L’actuelle championne d’Europe a du travail devant elle et ils affrontent Israël pour reprendre confiance et surtout un nez marquant. Ce ne sera pas un jeu aussi simple qu’il y paraît. Israël ne s’est pas qualifié pour ce championnat d’Europe car il a été éliminé aux tirs au but en barrage contre l’Ecosse. Fernando Santos pourrait laisser Cristiano sur le banc pour lui donner du repos, en pensant à ses débuts le 15 juin contre la Hongrie. Bruno, Cancelo, Días et Bernardo font la une des journaux.