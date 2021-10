Cristiano vise l’Everton de Rafa Benítez

in

10/01/2021 à 20:34 CEST

Cristiano Ronaldo a rendu l’illusion à Old Trafford. En cinq matchs avec les “diables rouges”, le Portugais a inscrit cinq buts. Le dernier, à la 96e minute, a scellé une victoire déchirante contre Villarreal ce mercredi en Ligue des champions.

« À son âge, il est encore en forme. Il faut savoir le contrôler, être sûr qu’il peut le rester. C’est un bon exemple pour tout le monde, par la façon dont il est préparé et par la façon dont il est entretenu. A eu un impact énorme jusqu’à présent, et que seulement un mois s’est écoulé, alors on verra comment ça continue & rdquor;, a-t-il reconnu ce vendredi Ole Gunnar Solskjaer.

Le prochain rival de Manchester United c’est lui Everton de Rafa Benítez, vieille connaissance de Ronaldo pour son bref passage à Madrid. ‘Toffees’ et ‘Red Devils’ arrivent à l’événement à égalité à 13 points, un derrière le Liverpool, Leader. Solskjaer aura la perte de Maguire, tandis que Shaw est le doute. Pire est la perspective Benítez, avec l’absence de Calvert-Lewin, Richarlison, André Gomes, Delphes et Coleman.

Chelsea, pour se venger

Pour la première fois depuis l’arrivée à Londres de Thomas tuchel, les Chelsea donne des symptômes minimes de faiblesse. Spin deux défaites par le minimum, avant lui Ville en Premier et contre la Juventus en Ligue des champions. Désireuse de riposter, l’équipe « bleue », à un point du leader, reçoit un Southampton qui ne sait toujours pas ce que c’est que de remporter ce parcours. La grande nouvelle dans le Chelsea sera le retour de Monter, tandis que James, Pulisique et Kanté sont toujours indisponibles.

Dans un autre ordre d’idées, après un début d’oubli, le Arsenal enchaîner trois victoires, avec un 3-1 dans le derby contre lui Tottenham, et ce samedi visitez l’étonnant Brighton de Cucurella, sixième à un point de Liverpool. Mikel Arteta ne pourra pas compter sur les blessés Xhaka.

Les files d’attente probables

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelöf, Varane, Shaw ; Matic, Fred ; Greenwood, Fernandes, Pogba; Ronaldo.

Everton: Pickford; Godfrey, Mina, Keane, Digne ; Townsend, Doucouré, Allan, Iwobi; Gris; Rondon.

Chelsea: Mendy; Silva, Christensen, Rudiger ; Azpilicueta, Jorginho, Kovacic, Chilwell ; Mont, Havertz ; Lukaku.

Southampton: McCarthy; Livramento, Bednarek, Salisu, Walker-Peters ; Elyounoussi, Ward-Prowse, Romeu, Djenepo ; Adams, Armstrong.

Brighton: Sanchez; Dunk, Duffy, Burn ; Veltman, Bissouma, Gross, Cucurella ; Trossard, Connolly; Maupay.

Arsenal: Ramsdale; Tomiyasu, White, Gabriel, Tierney ; Lokonga, Partey; Saka, Odegaard, Smith Rowe ; Aubameyang.