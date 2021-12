Cristina a saigné à mort à Valence après plus de trente coups de couteau

07/12/2021 à 09:58 CET

Ignacio Cabanes | Thérèse Dominguez

L’avocat détenu par le meurtre machiste par Cristina BM, la jeune fille de 30 ans retrouvée morte samedi dernier dans un grenier de la rue Conde de Altea à Valence, aurait été cruel envers sa victime. Preuve en est, et en attendant que les médecins légistes concluent l’autopsie, les plus de trente coups de couteau que présentait le cadavre. Les spécialistes en pathologie de l’Institut de médecine légale de Valence tentent également de limiter l’heure approximative du décès et si, comme le soupçonnent les chercheurs, La jeune femme a mis du temps à mourir tandis que son meurtrier présumé s’enfuyait, suspendu par l’obscurité de la ferme et retardant la découverte de son corps d’environ 24 heures.. S’il est prouvé que la victime était en train de mourir et que le décès n’était pas survenu sur le fait, l’accusé encourrait une peine plus lourde pour meurtre avec circonstance de cruauté et circonstance aggravante de genre.

Le meurtrier présumé aurait épuisé trois armes blanches différentes pour mettre fin à la vie de votre partenaire, comprenant un couteau dentelé et un couteau de chef. La victime avait des coups de couteau sur tout le corps, dont plusieurs défensives, bien que la brutalité de l’attaque causerait également de la trahison, car il s’agissait d’une personne non armée et sans possibilité de se défendre contre une attaque d’une telle ampleur. A défaut qu’aujourd’hui ils continuent l’autopsie, Cristina est décédée d’un choc hypovolémique, saignée à mort par plus de trente coups de couteau.

Le président du Tribunal des violences faites aux femmes numéro deux de Valence convenu hier matin l’admission à la prison provisoire d’Alberto LH, l’avocat et professeur d’université de 35 ans arrêté pour ce crime sexiste. La commission judiciaire, composée du juge, du secrétaire, du procureur et de l’avocat de la défense, s’est rendue à l’hôpital Docteur Peset pour interroger le présumé meurtrier machiste, qui reste hospitalisé en raison des blessures qu’il a subies après une chute du il traitait de fuir la maison de la rue Conde de Altea après avoir prétendument poignardé à mort son partenaire sentimental à l’aube vendredi dernier. Son objectif était de sortir de la maison sans être vu pour une fois qu’il cherchait un alibi supposé qui l’éloignerait de la scène du crime.

Crime sexiste à Valence : il poignarde sa compagne de 30 ans. | Eduardo Ripoll

Froid et distant, le meurtrier présumé a profité de son droit de ne pas témoigner et a choisi de ne répondre à aucune question. Le juge de la violence contre les femmes deux de Valence, agissant comme gardien, a accepté son entrée en prison provisoire, communiquée et sans possibilité de libération sous caution, pour un crime de meurtre, sans préjudice de qualification ultérieure. La cause est instruite par le tribunal de la violence sur la femme numéro un à Valence, qui était de service le jour du crime.

Comme déjà signalé exclusivement Ascenseur-EMV, journal qui appartient au même groupe que ce média, cet avocat expert en droit de la famille et professeur agrégé du double diplôme de criminologie et de droit, Il a été retrouvé blessé dans la cour intérieure d’un restaurant italien à neuf heures du matin vendredi dernier.. Selon la version qu’il a donnée, il aurait tenté de cambrioler les lieux, profitant du fait qu’il était un voisin de la ferme.

Lorsque la police l’a arrêté pour le vol présumé, frustré par la chute, le meurtrier présumé a refusé de prélever des échantillons d’ADN, un indicateur de plus qu’il tentait d’éviter son lien avec le crime de son partenaire, dont le corps n’a été retrouvé que le lendemain. matin grâce à la géolocalisation du téléphone professionnel de la victime.

Le fait qu’il n’y ait eu aucune plainte antérieure de Cristina B. contre son partenaire et enfin le bourreau présumé n’indique pas qu’il n’y ait eu ni violence ni mauvais traitements avant le meurtre. En réalité, la plupart des victimes mortelles de violences sexistes n’avaient jamais signalé leur agresseur.

En plus du contexte macho qui existe dans tous ces crimes, le groupe Homicide de la Police nationale enquête pour savoir si le déclencheur ultime du crime était économique. Comme ce journal l’a rapporté hier, l’avocat détenu était en faillite physique depuis 2019 et avait besoin d’argent de sa petite amie, un promoteur immobilier spécialisé sur le marché international et d’une bonne famille, comme l’eau en mai. De plus, la victime était sur le point de percevoir un important héritage familial. Une rupture de la relation à ce moment-là a complètement perturbé les plans du meurtrier macho présumé.

Face aux violences sexistes, 016

Les Le téléphone 016 est au service des victimes de violence sexiste 24 heures sur 24, Tous les jours de l’année. Dans ce téléphone, vous trouverez l’aide de spécialistes en plusieurs langues. Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes victime d’une agression physique ou psychologique, appelez, le numéro n’est pas inscrit sur la facture de téléphone.

Au cas où vous auriez besoin aide urgente, au 112 Les équipes d’urgence vous aideront rapidement.