Cristina Bergua, l’adolescente de Cornellá qui a disparu alors qu’elle allait rompre avec son petit ami

« Cristina, je suis presque convaincu que tu ne nous verras pas et tu ne nous écouteras pas, mais si c’est le cas, vous savez déjà que où que vous soyez, nous vous attendons à bras ouverts. Tu sais que tu nous as ici et que tes parents et ton frère nous le serons toujours. Vos neveux aussi. Nous avons deux petits-enfants qui, même s’ils ne vous connaissent pas, ils demandent généralement beaucoup sur tante Cristina « .

Celui qui parle est Juan Bergua. A ses côtés se trouve Luisa Vera, sa femme. Ils sont tous les deux les parents de Cristina. Ils combattent la douleur depuis 24 ans. Contre l’incertitude. Contre l’absence. Depuis le 9 mars 1997, ils attendent à Cornellá de Llobregat (Barcelone) leur fille, la plus jeune de la maison. Il avait 16 ans quand il a disparu. Ce dimanche-là, elle avait rencontré un garçon avec qui elle sortait, de dix ans son aîné, prêt à quitter la relation. Il n’est pas revenu. Depuis, sa famille vivre et le trouver. Depuis lors, le nom de Cristina Bergua est devenu un emblème, un bouclier et un moteur.

Pour raconter leur histoire, ils respirent profondément et doivent prendre le temps. « Ça fait mal comme au premier jour », dit Juan. Peut-être plus. Ils remontent à 1997, quand ils lui ont dit au revoir. Cristina était cet après-midi-là dans la chambre de son frère Germán.

Il n’était jamais en retard sans prévenir

» Pitu, tu ne sors pas aujourd’hui ? » lui demanda sa mère. « Oui, maman, mais j’attends que vous sortiez pour que je puisse me réparer calmement. » ETc’est dimanche. A la maison Bergua ils ont mangé en famille : Juan, Luisa et leurs enfants, Cristina et Germán. Les devoirs étaient faits. « On allait se promener et elle est restée dans la chambre de son frère à jouer de la guitare, ce qu’elle ne connaissait pas, mais bon… elle aimait ‘jouer’ avec la musique ». Ni Luisa ni Juan n’oublient cet après-midi. Ils ne peuvent ni ne veulent. « Nous sommes partis, nous lui avons fait un bisou et nous avons laissé la salle de bain libre. »

Ils sont revenus après la promenade. L’horloge indiquait 22h00. Cristina devait être sur le point d’arriver. Il n’a pas. Seulement cinq minutes de retard ont déclenché les alarmes. « Cristina était très responsable de cela », se souvient Luisa. Parfois, il a été retardé « mais jamais sans avertissement: Maman je suis là, maman je suis là… », compte. Il n’est ni arrivé ni appelé. Cristina cet après-midi Il a disparu.

« Une jeune femme disparue est recherchée à Cornellá. Aidez-nous à le trouver »

Pas une demi-heure s’était écoulée lorsque Juan, son père, est allé porter plainte pour disparition. Ils ne l’ont pas accepté officiellement car, à l’époque – en 2009 le ministère de l’Intérieur a changé le protocole – il fallait attendre quelques heures que la Police nationale ou la Garde civile enregistrent officiellement une disparition. Loin d’attendre, une recherche a commencé à domicile qui se poursuit à ce jour. Ils sont sortis dans la rue, ont traversé des places et des jardins, ont crié son nom et ont couvert la zone du visage de Cristina. « Aidez-nous à le trouver. Ils recherchent une jeune femme disparue à Cornellá ».

Image de Cristina Bergua qu’ils ont utilisée dans les affiches qui ont été imprimées. |

« Nous avons fait les affiches avec la dernière photo que nous avions d’elle, c’était d’un mariage, la plus récente que nous ayons trouvée. » Ils tapissent un tronçon de près de 8 kilomètres. De Cornellá à Esplugues de Llobregat, lampadaire par lampadaire. Pour chaque millier d’affiches, ils étaient facturés 30 000 pesetas. Ils en ont fait 300 000. En outre, ils ont imprimé des images en noir et blanc, environ 200 000, au total, ils ont atteint un demi-million. Le visage de Cristina se tourna vers l’Espagne.

Les médias ont fait écho à la recherche. « Il a disparu dimanche après-midi. Lundi, l’alerte était déjà à la télévision. Nous sommes allés à San Cugat del Vallés, la nuit elle figurait déjà dans l’émission de Paco Lobatón », se souvient la mère de Cristina. Tout le monde ramait pour retrouver la jeune femme. Tout le monde sauf Javier Román, son supposé petit ami, la dernière personne à l’avoir rencontrée. vu.

« Je ne vais pas l’épouser, je deviendrai indépendant et je viendrai toujours pour maman tuppers »

« La relation de Cristina avec ce garçon a toujours été bizarre », se souvient Luisa. Elle le voyait depuis quelques mois, par intermittence. « Ce n’était pas un petit ami, petit ami. Il m’a toujours dit qu’il ne voulait rien de ce garçonEn fait, elle me disait qu’elle ne voulait pas l’épouser. »

Cristina Bergua, sur une photo partagée par la famille. |

C’était son premier « petit-ami », son premier rêve. Luisa, sa mère, n’a jamais aimé ses tatouages, même si ce qui l’a le plus alertée était son intérieur. « Je n’avais pas beaucoup d’aspirations. » Cristina la calmait toujours : « Maman, je ne veux pas d’avenir avec lui. Je vais vraiment devenir indépendant tout seul et je vais rentrer à la maison pour les tuppers et laver mes vêtements« Ce dimanche-là, il l’officialiserait. Cristina s’est préparée, a pris deux cents pesetas du temps, la carte d’identité, et s’est rendue chez Javier Román.

Son petit ami « n’a jamais aidé » à la chercher

« Cristina n’est pas arrivée et quand Juan est arrivé du poste de police, nous avons commencé à devenir très nerveux. J’ai appelé tous les amis et ils m’ont dit que Cristina était allée chez Javier parce qu’elle voulait quitter la relation », se souvient Luisa avec douleur. . Ils sont allés à sa porte cette même nuit. À deux reprises, Germán, le frère de Cristina, lui a demandé. « Cela ne nous a jamais aidé. Il a dit qu’il l’avait emmenée à la route d’Esplugues à neuf heures du soir. Qu’ils ont dit au revoir là-bas. Ça, je n’en savais pas plus.» La mère, ajoute-t-il, ne nous a jamais accompagnés en rien. Nous étions toute la journée dans la rue à sa recherche, sur toutes les places… et il était toujours à la maison. Dès le premier instant, nous lui avons reproché de ne pas être sorti dans la rue à l’âge de 26 ans pour chercher avec nous. Les gens sont venus pour prendre et coller des photos. Il n’est jamais venu chercher une affiche de ma fille, même pas lors d’un rassemblement. »

Juan et Luisa ne s’arrêtent pas, ils cherchent des réponses depuis 24 ans. |

« Il reviendra quand il aura 18 ans »

Après une nuit à oublier, lundi matin a officiellement ouvert une enquête qui ne s’est pas arrêtée depuis. Javier Román est automatiquement devenu un suspect parce qu’il était le dernier à voir Cristina. Il a essayé de détourner l’attention, qualifiant toute cette agitation de « non-sens » et indiquant une fuite volontaire. « Il reviendra quand il aura 18 ans, disait-il par là », se souvient Luisa.

Les enquêteurs n’y ont jamais cru –au début de la Police nationale, et lorsqu’ils ont pris les pouvoirs, des années plus tard, les Mossos d’Esquadra-. Sa famille l’a également démantelé. « A cette époque, il y avait de l’argent à la maison, pas mal, car mon fils devait donner l’entrée d’un appartement. Mon mari allait l’emmener à la banque le lendemain et cet après-midi-là, l’argent était à la maison. Cristina savait ça parce qu’à la maison on partage tout. Si elle avait pensé à s’enfuir, à rester seule, elle l’aurait emmené à partir, non ? » Luisa, va plus loin : « Il est sorti sans rien, il n’a pris que les clés et la carte. Lorsqu’elle s’est retrouvée seule, elle a eu l’occasion d’avoir emporté des vêtements, de l’argent… Les clés, dis-je, pourquoi les voudrait-elle si elle ne revenait pas ? ».

Criminalité sexiste

L’ombre de mauvais traitements, du crime macho, toujours caché. Javier a été interrogé à plusieurs reprises. Froid et sans hésitation, il a toujours gardé la même version. Il ne savait rien, il l’a quittée à un moment donné et lui a dit au revoir. Ils n’ont jamais cessé d’enquêter sur lui, mais ils n’ont rien trouvé de concluant pour lui attribuer la disparition. je connais ils ont examiné 3 kilomètres d’égouts qui commençaient par un trou d’homme qui surplombait leur patio. Son téléphone a été mis sur écoute… en vain.

Se connaissant sous les projecteurs, le petit ami de Cristina a mis la terre au milieu. Il est allé à Saint-Domingue. Pendant ce temps, Luisa ne s’est pas éloignée de son portail, « les premiers mois Il vivait au téléphone, espérait qu’ils appelleraient de quelque part pour me dire qu’une voiture l’avait heurté ou quelque chose de similaire. Il était clair que quelque chose était arrivé à Cristina. « Il attend toujours que ça sonne 24 ans plus tard.

« Je suis ta fille, je suis kidnappée »

Tout au long de ces 24 années, Luisa et Juan ont tout vécu. Ils ont déjà décroché le téléphone faux appels de personnes sans cœur cherchant à leur faire du mal: « Je suis ta fille, je suis kidnappée »; « Si tu me donnes autant d’argent… ». Appels également de personnes avec de bonnes intentions, mais peu de succès. Ils ont fouillé Cornellá, également à l’extérieur.

Ils se sont rendus à Castellón, car soi-disant quelqu’un avait vu Cristina à un manège forain – « dans le Marteau » -. Également à Puigcerdá (Gérone), après l’alerte de certains agents de la Garde civile qui croyaient avoir vu leur fille détenue dans une maison close. Rien n’était exact.

Lettre anonyme et une décharge

Ce qui a le plus ému, c’est une lettre anonyme reçue des mois plus tard, assurant que le corps de Cristina était dans une décharge. Cela a causé le Recherche du corps de la jeune femme à la décharge de Garraf (Barcelone). Rien n’a été trouvé. Depuis lors, personne ne se repose. Tout le monde cherche Cristina. « La semaine prochaine, nous rencontrerons à nouveau l’organisme d’enquête, Mossos, pour discuter. Ils n’arrêtent pas de chercher notre fille. »

Cristina Bergua, que tout le monde appelait Pitu, parce que les poupées bleues frappaient fort à cette époque, et « parce qu’elle sera toujours notre petite ». La adolescent qui a étudié en deuxième au BUP, visait haut, voulait voler », il nous a dit que son Je rêve d’être hôtesse de l’air, elle apprend l’anglais depuis deux ans« . La jeune femme ouverte, sympathique, spontanée n’est pas là. Elle est devenue un symbole de toutes les familles qui ont une personne disparue depuis 2010. L’année depuis, le 9 mars, jour de leur disparition, la Journée est commémorée. Nationale pour les personnes disparues sans cause apparente Une triste date pour les parents de Cristina, mais, en partie, c’est un hommage – quoique triste – pour leur fille.

Les Mossos cherchent toujours le fil à tirer pour retrouver Cristina. |