Cristina Bucsa parvient à s’imposer au tour préliminaire de qualification contre Cristina Dinu

01/10/2022

Le à 06:45 CET

Cristina Bucsa, l’espagnole, numéro 160 de la WTA, a rempli les pronostics en s’imposant au tour précédent de qualification de l’Open d’Australie en 6-1 et 6- à Cristina Dinu, joueuse de tennis roumaine, numéro 256 de la WTA. Avec cette victoire, Bucsa ajoute de nouveaux points à son classement pour entrer à l’Open d’Australie.

Le tournoi Melbourne (Open d’Australie Indiv. fém.) comprend une phase préliminaire au cours de laquelle les joueurs les mieux classés s’affrontent pour obtenir le score le plus élevé possible pour entrer dans le championnat officiel avec le reste des rivaux. Durant cette partie de la compétition notamment, 128 joueurs de tennis s’affrontent. De même, il se déroule entre le 9 et le 30 janvier sur un court extérieur en dur.