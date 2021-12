Cristina Eustace et Christian de la Campa, amis ou petits amis ?

. / Telemundo Cristina Eustace et Christian de la Campa.

Crisina Eustace l’a fait très clairement sur ses réseaux sociaux. Elle et Christian de la Campa apprennent à se connaître dans « notre environnement ». Quelque chose qui a créé un flot de commentaires contre elle et a beaucoup de confusion entre le statut de leur relation.

La vérité est que depuis que le couple a quitté La Casa de los Famosos, beaucoup de leurs followers veulent savoir s’ils sont toujours ensemble ou s’ils ont fini. À la fin de l’émission Telemundo, il semblait que la romance allait de plus en plus lorsqu’ils sont sortis ensemble au lit la prochaine fois que La Casa de los Famosos a pris fin. Cristina lui a chanté « Happy Birthday » dans la vidéo qu’elle a postée sur son Instagram. Ci-dessous, vous pouvez le voir. Ainsi, ses partisans s’attendaient à voir plus de cette paire. Mais il n’en a pas été ainsi.

Ainsi, les followers de la chanteuse et quatrième finaliste de La Casa de la Fama, lui ont demandé si Christian « l’avait déjà quittée parce qu’il en avait marre d’elle », selon Telemundo.

En recevant toutes sortes de messages, Cristina a réagi sur ses réseaux à la minute 26:26 en disant ce qui suit : « Malheureusement, beaucoup de gens sont méchants… le harcèlement ne m’a pas tellement affecté, tellement de gens [loca]. Mais il y a des gens qui prennent les choses très différemment. Je ne vais pas parler de mon amitié, car souviens-toi de ça. Cristian et moi l’avons déjà dit, depuis que nous étions à l’intérieur [de la casa de los famosos] Nous sommes amis. Oses nous apprenons à nous connaître dans notre environnement. je ne sais pas trop si tu m’as vu mais je travaille [mucho]. Je voyage beaucoup car je dois profiter de tout ce bruit. Donc en ce moment je me concentre sur mon travail. Visiblement il est en attente… il y a une très belle surprise pour la vierge. Il est toujours en attente. Et c’est la seule chose dont je vais parler de lui. Je ne vais pas parler d’autre chose parce que c’est le meilleur. Et si vous dites que « que je sois avec lui ou non », je m’en fiche, je m’en fiche, je m’en fiche. Pensez n’importe quoi. Je l’ai je l’aime beaucoup. Je l’aime beaucoup, je veux qu’il réussisse. Je préfère maintenir ma relation avec Christian, donc je n’ai plus rien à voir avec ça car chacun a sa vie, chacun a sa carrière. Ni lui ne profitera du mien ni moi je ne profiterai du sien. Tout le monde a sa carrière … malheureusement il y a des gens très mauvais et ils intimident et disent des choses et je dois aussi protéger Andres [mi hijo]. Soutenez nous s’il vous plaît [a Christian] parce que c’est une bonne personne… Je vais garder mon amitié avec Christian en privé parce que nous sommes amis ».

« Amis avec le droit », a commenté un adepte de la vidéo de Christina. Tandis qu’un autre ajoutait : « Les amis ne s’embrassent pas sur la bouche. »

Tandis que d’autres la défendent : « Comme ils disent bien [en darse] l’occasion de se rencontrer mais sans offenser personne. Vous êtes vous et aimez-vous s’il le faut ». « Ne donne pas d’explications ! Les gens commenteront toujours en bien ou en mal si ça marche pour eux, c’est bien et sinon, alors c’est la vie, sois heureux et oublie les gens, concentre-toi sur les tiens et c’est tout ! », a ajouté un autre.

Dans une interview avec TVyNovelas, Christian a déclaré ce qui suit fin novembre : « Quand Cristina s’est blessée à la main, je voulais être empathique… amis et continuer à se fréquenter, cela dépend de l’agenda de chacun. Nous sommes éloignés les uns des autres, mais nous continuons à nous écrire à distance ».

A cette époque, Christian pourrait faire partie d’un nouveau projet de Salvador Mejía.