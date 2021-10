Cristina Gutiérrez et Sébastien Loeb donnent le ton en Sardaigne

23/10/2021 à 19:32 CEST

L’équipe « X44 » de Lewis Hamilton dans le championnat des SUV électriques Extrême-E, avec les espagnols Cristina Gutiérrez et le Français Sébastien Loeb au volant, il a signé ce samedi le meilleur temps des deux séances qualificatives de la Island X-Prix, quatrième manche du championnat, qui se déroule sur l’île italienne de Sardaigne.

Au premier tour, ils ont réalisé un temps de 11.05.105 et mené de 12.283 secondes sur le duo espagnol de l »Acciona Sainz XE Team’ formé par Laia Sanz et Carlos Sainz, et en 18.071 au ‘Veloce Racing’ des Britanniques Jamie Chadwick et le français Stéphane Sarrazin.Gutiérrez et Loeb remporta à nouveau le deuxième qualificatif, cette fois avec 10 : 45.401, cette fois avec Sanz et Sainz, avec des problèmes, à la septième place à 2: 32,547. Laia Sanz a subi une vrille au premier tour, et Sainz il a dû s’occuper de la voiture pour arriver à l’arrivée dans la seconde. Le tandem espagnol s’est classé quatrième en fin de journée.

Le X44 de Cristina Gutiérrez et Sébastien Loeb est deuxième au général du concours à 9 points du leader, le ‘Rosberg X Racing’ de l’Australien Molly Taylor et le Suédois Johan Kristoffersson, qui a terminé sixième lors de la première qualification et troisième lors de la seconde.

Ce dimanche se disputent les demi-finales, de 12h00 à 13h30, et la finale, de 16h00 à 18h00.

