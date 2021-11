Cristina ‘La Veneno’ : une mort sans coupable

11/09/2021 à 05:00 CET

Tamara Morillo

Foul, sincère, drôle. Icône Trans et symbole LGTBI lorsque peu ont montré leur visage. Mélodramatique, « Ni puta ni santa » – comme ses mémoires, écrits avec succès par Valeria Vegas, avaient l’habitude de dire – sa vie n’est pas passée inaperçue, sa mort non plus. Les 9 novembre 2016 L’Espagne s’est réveillée avec la nouvelle: ‘La Veneno’ est décédé à l’âge de 52 ans à l’hôpital La Paz de Madrid. Trois jours auparavant, Cristina Ortiz avait été admise en urgence pour de multiples contusions et des doutes sans fin. Les hypothèses étaient accident, suicide et/ou meurtre. Bien que l’affaire ait été brièvement close, après neuf jours, pointant du doigt l’accident, la famille de la star continue de défendre qu’elle a été assassinée. « Nous n’allons pas nous arrêter tant que la vérité n’est pas connue », a déclaré Trini Ortiz, sa sœur, à CASO ABIERTO, le portail des événements et des enquêtes de Prensa Ibérica. Ils qualifient l’enquête de chaîne d’erreurs et l’ensemble du processus de « très étrange ». .

En février dernier, le juge il clôt l’enquête et écarte l’existence d’un éventuel crime d’homicide. La cause de la mort de Cristina était close. « Nous recourons, et nous recourrons. Autant de fois que nécessaire. Nous irons plus haut. Nous irons au premier, et s’ils disent non, au premier. Et s’ils disent non, le suivant. Nous volonté. nous allons faire savoir comment ‘La Veneno est mort‘ ».

Cristina ‘La Veneno’ dans une photo d’archive. |

Une mare de sang

A onze heures du soir, les services d’urgence ont reçu un appel qui a alerté que une femme était inconsciente chez elle. Les sirènes se sont arrêtées dans le quartier madrilène de Tetuán. Quand ils sont arrivés, ils ont trouvé Cristina Ortiz, ‘La Veneno’, inconsciente. Dans la baignoire, une grande mare de sang. A ses côtés se trouvait Alin Bogdan, son partenaire depuis près de trois ans, et un voisin, c’est lui qui a donné l’alerte. ‘La Veneno’ a été transporté à l’hôpital et en chirurgie d’urgence. Il avait une grave blessure à la tête. Mort trois jours plus tard.

La version officielle – policière, judiciaire et médico-légale – a toujours souligné que la star, prétendument, aurait mélangé de l’alcool et/d’autres substances cette nuit-là. La chute accidentelle a causé un grave traumatisme crânien. Les médecins ont trouvé un fort œdème cérébral (gonflement), il était donc nécessaire d’induire un coma. Elle a dû être opérée en urgence.

Le rapport indiquait que il n’y avait aucune blessure causée par les combats ou la défense dans son corps cela pourrait vous faire penser à une scène violente. C’était la première contradiction à laquelle sa famille a été confrontée, qui, à son arrivée à l’hôpital, a dénoncé que ‘La Veneno’ était plein de contusions et de coups sur les jambes, les pieds et la tête. Ils ont pris des photos pour le prouver.

« C’était blanc et mis en bouteille », dit sa sœur. « Les photos ont été prises parce que j’ai été écrasé » Il continue. » Comment peux-tu me dire qu’il n’y a pas eu d’épisode violent ? Les les coups à la tête étaient comme une batte de baseball. On dirait que quelqu’un a été payé pour obtenir deux hits. Ils ont fait en sorte qu’il meure. Il manquait un morceau de son crâne à Cristina », déplore-t-il. Il jette une question en l’air : « À qui a profité sa mort ? Il faut bien le regarder, ce sont généralement toujours les premiers suspects. »

Le bilan officiel était sans ambages : alcool, somnifères, orphelins et accident domestique. Ces conclusions ne les ont pas convaincus. « Nous avons eu son corps dans une morgue, payé par nous, en attendant une deuxième autopsie à venir. Ils ne l’ont pas fait. »

‘La Veneno’, dans la présentation de ses mémoires |

Neuf jours et plusieurs hypothèses

L’enquête a été éphémère. Neuf jours ont suffi pour la première clôture d’une affaire dont l’écho résonne encore. Le 9 novembre ‘La Veneno’ est décédé. Le 18, le dossier de la procédure était déjà signé. « L’ensemble du processus s’est déroulé rapidement et brutalement, se mettant en veilleuse en peu de temps & rdquor;, dénoncent-ils leurs proches dans leur pétition ouverte maintenant change.org pour demander justice pour elle.

« Le lendemain de ma mort, je me suis arrêtée chez lui », raconte Trini Ortiz. « Pourquoi pas ils ont scellé la maison pendant que j’étais à l’hôpital ? Il y avait du sang dans la maison qu’ils n’ont pas analysé.» La sœur de ‘La Veneno’ soulève une autre question: «Quand elle meurt, ils nous donnent les vêtements. Quel vêtement? Pense Quel vêtement? S’ils disent qu’il est tombé en sortant de la baignoirePourquoi nous donnent-ils un cow-boy et une chemise ? Sortez-vous du bain avec un cow-boy ? »

Tout s’est fermé brusquement. La famille considère que « la vitesse, sûrement, a permis à de nombreux fils lâches de rester. « Les incongruités nous incitent à penser à la superficialité avec laquelle les procédures ont été traitées et même à une influence négative possible de votre condition sexuelle& rdquor ;.

Alin, ‘le Roumain’

Qu’il soit le dernier à la voir l’a mis sous les projecteurs. Les contradictions avec le reste des personnes qui ont témoigné, plus. Alin Bogdan, sa compagne, est en prison aujourd’hui pour d’autres délits. Comme il l’expliqua alors, il rentra chez lui vers onze heures trente du soir et trouva Cristina allongé sur le sol, avec un coup violent à la tête. Puis, a-t-il assuré, il a appelé un voisin -le propriétaire du bar du rez-de-chaussée- et quand cette Cristina est arrivée, elle s’est évanouie. Des sources proches – qui ont témoigné – assurent qu’à quatre heures de l’après-midi, elles ont entendu bruits et cris à la maison de ‘La Veneno’. Alin n’a appelé à l’aide que vers minuit.

Une des dernières interviews télévisées de ‘La Veneno’ (Save me Deluxe). |

Ils ont également témoigné que les bagarres étaient notoires : insultes, coups. Cette nuit-là, Alin est descendu, disent-ils des forts à proximité, avec quatre grands sacs poubelles se débarrassant des vêtements – avec du sang – et des serviettes. Les tests ADN n’ont pas été effectués, bien qu’ils aient trouvé chez Cristina Ortiz traces de sang ce n’était pas la sienne. Quelques jours après la mort de ‘La Veneno’, son ex-partenaire vendait ses robes et ses boucles d’oreilles 20 euros.

« J’ai couché avec des gens avec un doigt bouge Espagne & rdquor;

Iconique. Sans filtres. Ils prétendent que la célébrité l’a trouvée. Il n’a jamais fait de casting. Il a emporté sa confiance en lui. Avec son mètre quatre vingt. Est devenu muse de Pepe Navarro -dans ‘Tonight We Cross the Mississippi’- et sa renommée était indéniable. Il pensa à la rue et la regarda. Son curriculum vitae y a été créé. C’était son école. Prostituée de rue, et honorable. Je m’en suis souvenu avec bonheur. « J’adorais me prostituer. Elle était libre « , a-t-elle répété à plusieurs reprises. Elle était très fantastique, mais elle a eu des moments très difficiles au Parque del Oeste « , a déclaré Trini à CASE OPEN.

Il a conquis des hommes puissants. « J’ai couché avec des gens qui déplacent l’Espagne avec un seul doigt », a déclaré ‘La Veneno’ aux médias. Transgressive et sans pudeur – elle n’avait pas de limite – entre projecteurs et saraos elle savait bouger. Il y avait des étapes grises. Peu de lumière et beaucoup d’ombre.

Il est réapparu avec force devant les médias 37 jours avant de mourir. Il venait de publier un livre de ses mémoires (je veux dire ! Ni pute ni Père Noël). Il a intrépidement initialisé les identités de nombreuses personnes célèbres avec lesquelles il avait eu des relations sexuelles. « Ils ont menacé de me tuer », a-t-il averti dans sa présentation. Il ne restait plus personne : politiciens, footballeurs et personnes puissantes. Pour cette raison, son environnement n’a jamais exclu que sa mort puisse être un calcul ou une vengeance.

Hommage à Cristina Ortiz,. ‘La Veneno’, dans le Parque del Oeste (Madrid). | EP.

Malgré leur propre lutte, le parquet provincial de Madrid s’oppose à la réouverture du dossier de la mort de Cristina Ortiz. Ils ont demandé la réouverture par le biais de rapports d’experts basés sur des enquêtes privées. « L’accusation dit que ce n’est pas suffisant. Ils disent que les photos, par exemple, n’ont pas été prises correctement. Une policière s’est prêtée à nous aider, elle nous a dit que là où elle devait aller, elle irait, car elle voit la négligence de la police. « En février, le même parquet a dit non. Le bureau du procureur avec ‘La Veneno’ n’accorde d’importance à rienIls ont fait appel, « mais les choses dans le Palais vont lentement. »

Cristina, quant à elle, se repose. Le Parque del Oeste conserve ses restes. Elle l’a demandé. C’est l’endroit où elle a pratiqué la prostitution pendant des années, où le personnage a grandi, où il était libre. Où, à sa manière, il était heureux. Une plaque rappelle sa mémoire, « Cristina la Veneno, brave femme transsexuelle visible dans les années 90 ».

Ce n’est pas assez. « Elle mérite plus, quelque chose avec plus de goût », dit sa sœur. « C’est pourquoi je vais mettre aux enchères une de ses robes. Avec ce que j’obtiens, je vais mettre une statue à Chueca. C’est le véritable endroit où elle doit être. « La robe est la première et la seule que Cibeles ait prise sur le podium. » À la fin du défilé, elle l’a pliée et me l’a envoyée. Il a dit ‘Je te l’enverrai au cas où tu te marierais’. Je l’ai sauvegardé, » se souvient Trini. » Il est sauvegardé depuis 1997. Je le sors pour elle maintenant. »