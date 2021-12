Cristina Mcknight courra pour la première fois sur le sol national avec le rêve de représenter l’Espagne

03/12/2021 à 18:40 CET

Sport.es

La athlète hispano-américaine du Club d’athlétisme Cárnicas Serrano, Cristina Mcknight del Amo (Madrid, 8-10-95) se déroulera ce dimanche au Marathon EDP de Valence Trinidad Allfonso qui sera sa première course sur le sol espagnol. Cristina, fille d’une mère espagnole et d’un père américain, est partie vivre aux États-Unis à l’âge de 5 ans, et sa courte carrière sportive l’a développée outre-Atlantique.

Cristina a commencé à courir il y a à peine 4 ans, un jour où le gymnase où elle allait habituellement n’ouvrait pas à cause d’une chute de neige, elle a donc décidé d’aller courir pour la première fois. Depuis, il n’a cessé de courir et de s’entraîner. En décembre 2019, il a fait son premier marathon dans lequel il a réalisé un temps de deux heures et quarante minutes, ce qui lui a permis deux mois et demi plus tard de participer au Des essais américains qui ont donné des places pour les jeux de Tokyo où il a terminé en 49ème position.

Cristina est une vraie étrangère à ses rivales et à tout l’athlétisme espagnol puisque son cas est inhabituel. La fédération d’athlétisme elle-même ne connaissait pas son histoire puisqu’elle n’avait jamais été fédérée ni participé à des manifestations nationales. Il y a quatre mois, l’athlète a rencontré un autre athlète espagnol à Boulder, Carmela cardama, qui l’a encouragée à raconter son histoire à Club d’athlétisme de Carnicas Serrano pour l’aider et la guider sur son chemin pour essayer de représenter l’Espagne dans les compétitions internationales.

A 26 ans, il rêve de pouvoir côtoyer les meilleurs athlètes nationaux ce dimanche et de se battre les prochaines années pour représenter l’Espagne dans les compétitions internationales. Pour la course de dimanche votre objectif est d’être à une marque proche de 2 heures 35 minutes, il s’appuiera pour cela sur deux collègues du Club d’athlétisme Serrano, Nacho Cáceres et Alberto López, qui agiront comme des lièvres. L’intention de Cristina est d’essayer atteindre la note minimale pour les championnats d’Europe du marathon de Munich dans un marathon au printemps 2022.

Au cours de ses études universitaires à Michigan State, où il a étudié les statistiques, il a pratiqué des sports tels que le football, le basket-ball ou le baseball, mais n’a jamais eu de contact avec l’athlétisme. Il y a un peu moins d’un an, il a déménagé sa résidence du Michigan à la ville de Boulder dans le Colorado, l’un des berceaux de l’athlétisme américain, où il s’entraîne avec le groupe d’élite de l’entraîneur. Richard Hansen.