Cristina Ouviña s’excuse après avoir publié les vidéos de la fête avec Doncic au village olympique

27/07/2021

L’internationale espagnole Cristina Ouviña a provoqué une grande polémique lors de son séjour à la Villa. Le basketteur a posté une vidéo dans laquelle Doncic et d’autres collègues de l’équipe nationale slovène sont apparus en train de boire, de fumer et sans masque. Et malgré le fait que l’actuel joueur de Valencia Basket les ait supprimées quelques heures plus tard, les images avaient déjà circulé sur les réseaux sociaux.

Ce mardi, Ouviña s’est excusé, également sur Instagram, pour l’image qu’ils ont provoquée: “Nous sommes les premiers intéressés à prendre soin de notre santé et de celle du reste des athlètes pour pouvoir profiter à 100% de cette expérience unique, donc, bien que dans ces images peut sembler le contraire, nous passons des contrôles en continu et nous sommes très respectueux des protocoles sanitaires qui ont été mis en place par le CIO et les autorités japonaises », a-t-il expliqué.

“Je tiens à souligner qu’au-delà des moments de déconnexion et de l’illusion personnelle de jouer ces Jeux Olympiques, Je suis totalement concentré sur la compétition, en pensant au match contre la Serbie et en travaillant avec mes coéquipiers pour atteindre les objectifs sportifs pour lesquels nous nous battons depuis si longtemps”, a-t-il ajouté. Avec ce message, je veux tourner la page de cette erreur montrer que mon engagement envers l’équipe nationale espagnole et le basket-ball est plus fort que jamais“, a conclu l’international espagnol.