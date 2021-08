Cristina Scabbia de Lacuna Coil : ce qui me manque le plus dans les tournées

Dans une toute nouvelle interview avec Alicia Atout, BOBINE DE LACUNE chanteur Cristina Scabbia On lui a demandé ce qui lui manquait le plus dans les tournées alors qu’elle passait du temps à la maison pendant la pandémie. Elle a répondu (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Les voyages me manquent. Parce que les voyages incluent tout – rencontrer des fans, jouer des spectacles, découvrir de nouvelles cultures, rencontrer de nouvelles personnes. Et c’est ce qui a gardé le carburant de BOBINE DE LACUNE vivant jusqu’à présent, parce que nous écrivons sur des expériences de vie. Et si vous ne faites pas l’expérience des choses de la vie, où puisez-vous votre inspiration ? Je veux dire, ce n’est pas la même chose pour moi de rester à la maison, même si je lis des livres ou regarde des films, ce n’est pas la même chose que de vivre dans la vraie vie. C’est donc ce qui me manque le plus : le contact humain, le contact humain, les conversations avec les gens. Ils n’ont pas besoin d’être profonds. J’ai juste besoin de cet échange d’énergie qui ne se produit que lorsque vous êtes avec des gens.”

BOBINE DE LACUNE a sorti un nouvel album live, “En direct de l’Apocalypse”, le 25 juin via Siècle des médias. Il a été enregistré lors d’un événement spécial en direct où le groupe a interprété son dernier album, “Anima noir”, dans son intégralité, en septembre 2020.

BOBINE DE LACUNE a récemment annoncé la sortie de son propre jeu de société sur table (ou mieux encore, sur la salle de concert !), Cornes en l’air ! Le jeu lui-même se déroule à un BOBINE DE LACUNE spectacle, où chaque joueur doit se frayer un chemin pour être le premier à atteindre la scène. La livraison est disponible dans le monde entier jusqu’en novembre 2021. Précommandez votre exemplaire ici.

En février, BOBINE DE LACUNE a participé à une initiative baptisée “L’Ultimo Concerto ?” (Dernier Concert) pour souligner l’avenir de plus en plus incertain des salles de concert. Au lieu de livrer des performances en direct dans le cadre d’un flux virtuel gratuit programmé le 27 février, chacun des quelque 130 artistes italiens a été filmé en train de monter sur scène dans un lieu différent, puis de rester là en silence pour commémorer le premier anniversaire de la premiers sites italiens fermés.



