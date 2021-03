Cristina Scabbia de Lacuna Coil: «  Cette fichue pandémie nous a changé pour de vrai  »

Lors d’une apparition sur le The Pit’s « Derniers mots » podcast, chanteur Cristina Scabbia des métallurgistes italiens BOBINE DE LACUNE on a demandé si la situation dans son pays s’était améliorée au cours de l’année écoulée après que l’Italie soit devenue l’un des premiers épicentre de la pandémie en Europe. Elle a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Pour être honnête, non – pas vraiment. On a l’impression que nous sommes coincés l’année dernière. La différence que je peux ressentir est que les gens ne paniquent pas autant que [at] le début de cette pandémie, qui, d’un côté, je me dis bien, ça me donne une sorte de normalité. Donc, même si je vois des gens avec des masques dans les parages, au moins ils ne vous regardent pas comme si vous alliez leur apporter la mort en un instant. Mais d’un autre côté, cela m’inquiète, car nous ne sommes pas encore sortis de cette foutue pandémie. Donc, je ne veux tout simplement pas renoncer à me protéger et à protéger les autres, et je veux juste être attentif.

«Je connais des gens qui ont contracté ce virus, et certains d’entre eux allaient bien – certains d’entre eux n’avaient aucun symptôme – mais je connais des gens qui sont morts, et je connais des gens qui ont vraiment, vraiment mal, et des semaines après [have] encore des problèmes de respiration. Donc, il existe – que cela vous frappe fort ou moins fort, il est là. Et c’est très contagieux. Et nous ne pouvons rien y faire. «

Expliquant que « on a l’impression que le temps s’est arrêté », Cristina a continué en disant que BOBINE DE LACUNE a été « l’un des tout premiers groupes » à annuler une tournée au début de la pandémie. « Nous l’avons senti venir, parce que l’Italie était le deuxième endroit où la pandémie est arrivée – ou, du moins, quand le COVID est arrivé, parce qu’il n’y avait pas de pandémie à l’époque », a-t-elle déclaré. « Et nous sommes toujours là – nous sommes toujours sur un autre verrouillage. Nous sommes à la deuxième semaine sur trois. Les chiffres vont de haut en bas. Nous avons eu des périodes pendant lesquelles nous pouvions sortir, toujours avec un masque. Et la courbe est redescendue, puis elle monte et puis elle descend. Mais nous ne voyons pas vraiment de fin. Et nous sommes vraiment en retard avec les vaccins aussi. «

Cristina a ajouté que si tout le monde est impatient de retrouver un semblant de normalité, un retour aux affaires comme d’habitude sera probablement encore très différent dans les derniers jours de la pandémie.

«Nous voulons tous que notre vie revienne», a-t-elle déclaré. « Bien sûr, des restaurants ont ouvert et fermé, mais, par exemple, je n’ai pas joué de concert depuis un an. J’ai joué trois concerts avec un projet caritatif, et c’était surréaliste parce que, fondamentalement, nous avons joué devant une foule qui était assise, qui ne pouvait pas bouger, qui ne pouvait pas [stand] pas même pour applaudir ou applaudir. Et c’était comme devant un jury.

« Nous voulons tous revenir à la normalité, mais parfois je me demande: reviendrons-nous un jour à la normalité? » elle a continué. « Parce que je ne peux pas vraiment imaginer, d’un jour à l’autre, juste, comme, d’accord, à partir de demain, tout est ouvert, tout le monde peut sortir, plus de masque. C’est vraiment bizarre. Et ce qui m’inquiète le plus [is] nous nous habituons presque à ce genre de nouvelle vie isolée.

«J’étais une personne qui devait sortir tout le temps. Je voyageais tout le temps – évidemment. J’étais en tournée la plupart de l’année – très sociable. Peut-être que je ne suis plus une fêtarde, je vais dans des clubs tous les soirs, mais j’aimais les gens, j’aimais les interactions. Et maintenant, je sens que si je sors pendant environ une heure, je sens que je dois rentrer chez moi, car je me sens plus en sécurité, et maintenant mon monde tourne autour mon ordinateur, mon salon. Et cela me fait peur, car cette foutue pandémie nous a changé pour de vrai. Et même lorsque le virus aura disparu, je pense que nous aurons besoin de temps pour nous adapter à une nouvelle normalité, si jamais nous le voulons ayez un en arrière. «

Le mois dernier, BOBINE DE LACUNE a participé à une initiative baptisée «L’Ultimo Concerto? (Last Concert) pour souligner l’avenir de plus en plus incertain des salles de concert. Au lieu de livrer des performances en direct dans le cadre d’un flux virtuel gratuit programmé le 27 février, chacun des quelque 130 artistes italiens a été filmé en train de monter sur scène dans un lieu différent, puis de se tenir là en silence pour commémorer le premier an depuis le premières salles italiennes fermées.

Organisé par KeepOn Live, Arci, Assomusica et DMA en direct, le «L’Ultimo Concerto? La campagne a été annoncée en janvier lorsque les sites ont partagé des images sur les réseaux sociaux de leur année de fondation et de l’année 2021 avec un point d’interrogation, suggérant que leurs fermetures en raison de la pandémie de coronavirus pourraient être permanentes.

Entre mars et juin 2020, le gouvernement italien a imposé un verrouillage national en limitant les mouvements de population pour contenir la pandémie. Ainsi, les musées et les cinémas ont fermé et tous les événements culturels ont été soit annulés, soit reportés.

Environ 300000 personnes travaillant dans des théâtres, des salles de concert, des cinémas et des espaces culturels en Italie ont été rendues sans emploi depuis qu’elles ont fermé leurs portes en raison de la crise des coronavirus.

En septembre, BOBINE DE LACUNE ont pris part à « Black Anima: en direct de l’Apocalypse », une émission exclusive en streaming avec une performance complète du dernier album du groupe, « Black Anima », pour la toute première fois, y compris des chansons jamais jouées en direct, ainsi que des moments spéciaux dans les coulisses / hors caméra et plus encore. Les heavy rockers italiens ont joué le concert du club Alcatraz de Milan. « Black Anima: en direct de l’Apocalypse » a été hébergé sur Vivant.

Photo gracieuseté de Cristina Scabbiade Instagram