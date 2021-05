Cristina Scabbia de Lacuna Coil est “ super heureuse ” Un groupe de rock italien a remporté le “ Concours Eurovision de la chanson ” de cette année

BOBINE DE LACUNE chanteur Cristina Scabbia dit qu’elle est “super contente” qu’un autre groupe de rock italien, MÅNESKIN, a remporté cette année Concours Eurovision de la chanson.

Le groupe, dont le nom est danois pour moonlight, un hommage au pays d’origine du bassiste Victoria, a gagné samedi (22 mai) avec un total de 529 points MÅNESKINLa victoire de l’Italie n’était que la troisième victoire de l’Italie au concours populaire et la première depuis 1990.

Gale a parlé de la victoire de ses compatriotes lors d’une diffusion en direct le 23 mai via elle Tic canal. Elle a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Je ne regarde généralement pas Eurovision. Je dois dire qu’hier, pour la toute première fois, j’ai regardé les toutes premières heures. Et ce fut une grande coïncidence que je l’ai regardé lors de la soirée où l’Italie a gagné.

“Les concours de musique sont toujours vraiment bizarres pour moi, parce que je n’aime pas quand ils mettent un artiste contre un autre”, a-t-elle expliqué. “Je suis heureux que l’Italie et MÅNESKINest gagné. Mais ce n’est généralement pas mon truc. Je sais que parfois vous devez rivaliser avec les autres, mais ce n’est pas mon truc préféré au monde. Et, pour être honnête, c’était presque comme regarder un championnat de football, tout comme une équipe contre l’autre et des visages tristes, ce que je déteste vraiment. Parce que, bien sûr, j’étais très heureux pour l’Italie, mais je me sentais vraiment triste pour la Suisse parce qu’il était le premier pendant un long moment, puis, tout d’un coup, c’était parti, et puis la France était deuxième.

“Je suis super contente que nous ayons gagné”, a-t-elle répété. “Je dis” nous avons gagné “parce que j’ai reçu beaucoup de messages, comme” Vous avez gagné. Félicitations. ” Et j’étais juste, genre, mais je n’ai rien fait. Ma seule chance aujourd’hui était d’être italien, et, ‘Oh mon Dieu! L’Italie a gagné Eurovision». Mais peu importe. C’est ma pensée à ce sujet. Je suis content pour eux, et ils sont très jeunes, ils auront donc le temps de travailler sur leur carrière. Mais c’est toujours assez triste quand il y a une compétition.

“Je suis heureux qu’un groupe de rock ait gagné,” Cristina ajoutée. “J’espère que l’excitation que tout le monde a aujourd’hui – tout le monde en Italie aujourd’hui était juste, comme, ‘Le rock ne mourra jamais’, et j’étais, comme, ‘Où étiez-vous, genre, deux jours avant? Vous avez toujours dit cette musique sur la radio dit: “Oh, mon Dieu. Il y a trop de guitares déformées”, et puis, tout d’un coup, tout le monde était une âme rock and roll aujourd’hui, ce qui est vraiment décevant. Alors j’espère … Je dis toujours que j’espère que quelque chose va changer, mais je trouve ça vraiment difficile. “

Interrogé par l’une d’elle Tic adeptes si BOBINE DE LACUNE envisagerait de participer à la Concours Eurovision de la chanson, Cristina mentionné: “BOBINE DE LACUNE ne sera jamais, jamais à Eurovision, parce que pour aller à Eurovisiontu dois gagner Sanremo, ce à quoi nous ne participerons jamais [in] en tant qu’artistes. Nous y sommes allés en tant qu’invité. J’ai toujours que je respecte le goût de celui qui veut y aller ou le regarder, mais [it’s] pas notre truc. »(NDLR: le vainqueur du concours italien Sanremo le festival a le premier droit de refus pour le billet Eurovision. Cette année, le gagnant a accepté l’invitation.)

39 pays ont participé au concours de cette année qui s’est tenu aux Pays-Bas, pays d’origine de 2019 Eurovision gagnant, Duncan Laurence. La finale en direct a eu lieu à l’Ahoy Arena de Rotterdam avec 3500 fans présents.

Pour déterminer le gagnant, les points des votes du jury sont d’abord annoncés via une liaison satellite. Enfin, les points du public sont annoncés et ajoutés aux votes du jury. Ce total combiné mène au gagnant.

MÅNESKIN était à la quatrième place – derrière la Suisse, la France et Malte – après le décompte des votes du jury. Mais MÅNESKINde «Zitti E Buoni» était le favori du public, obtenant 318 points de cette section du vote.