Cristina Scabbia de Lacuna Coil : “Metallica était le tout premier groupe de métal que j’aie jamais entendu”

BOBINE DE LACUNE‘s Cristina Scabbia a récemment été interviewé le “Parle et Détruis”, un podcast sur toutes choses METALLIQUE, animé par un journaliste de longue date et METALLIQUE ventilateur Ryan J. Downey. Dans l’épisode, elle parle de l’impact METALLIQUEl’album “noir” de et le groupe sur sa carrière; la formation de BOBINE DE LACUNE; l’histoire derrière la signature du groupe Siècle des médias; la relation entre des groupes comme PARADIS PERDU, TYPE O NEGATIF, BOBINE DE LACUNE et METALLIQUE, dont le son et l’image évoluent au fil des années, avec leurs fans ; et plus.

Parlant de la première fois qu’elle a entendu METALLIQUEla musique de, Cristina dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Je peux vraiment dire que METALLIQUE était le tout premier groupe de métal que j’aie jamais entendu — jamais. Quand je n’étais même pas sur le point de devenir chanteur dans un groupe ou de rencontrer les autres membres de BOBINE DE LACUNE dès le premier alignement. Je me souviens que je vivais encore chez mes parents et je me souviens que je retrouvais le même groupe d’amis tous les jours. Et un jour, l’un d’eux a juste apporté un lecteur de cassettes, du genre “Oh, tu dois écouter ça”, et a juste joué quelques METALLIQUE pour moi. J’étais genre ‘Qu’est-ce que c’est ?’

“J’ai grandi dans une famille avec deux frères et une sœur qui écoutait beaucoup de musique, mais pas de métal”, a-t-elle poursuivi. « La chose la plus lourde était un record de AC DC, mais le reste était tout FLOYD ROSE, BEATLES, GENÈSE… Je veux dire, je ne me plains pas du tout – c’était une bonne chose. De la musique électronique des années 80, du rap, du hip-hop — [we listened to] tout sauf du métal, étonnamment. Je ne sais pas pourquoi. Alors quand j’ai entendu cette musique provenant de cette cassette, j’ai été très impressionné parce que c’était quelque chose que je n’avais jamais entendu auparavant dans mon monde. Alors j’ai commencé à poser des questions. J’étais genre : ‘Qu’est-ce que c’est ? Qu’est-ce que c’est?’

“Bien sûr, j’aimais surtout les chansons plus douces à l’époque, parce que j’étais toujours un peu attiré et tenté mais pas encore tout à fait prêt – peut-être,” Cristina ajoutée. “Et puis j’ai gardé le nom de ce groupe en tête, je me disais juste, ‘Hmmm. Ils pourraient revenir plus tard.’ Alors j’ai, disons, amélioré mes connaissances en métal en, je pense que c’était en 1993. Donc je n’étais pas super jeune — c’est quelque chose que j’ai découvert plus tard parce que j’ai commencé à traîner dans un pub métal à Milan qui n’existe plus qui s’appelle Pub de minuit. Et c’est là, en fait, que j’ai rencontré les gars de BOBINE DE LACUNE, au moins Andréa et Marco et les gars de la formation précédente. Et ils jouaient de la musique metal. Alors tout un univers s’est ouvert pour moi. Et le même ami qui m’a fait écouter METALLIQUE m’a amené dans ce pub. J’ai donc eu la chance d’écouter des trucs qui étaient probablement proches de mes goûts comme transition. Alors je suis tombé amoureux de TYPE DE NÉGATIF, avec PARADIS PERDU – des groupes qui comportaient des mélodies. Et je suis progressivement entré dans quelque chose de plus lourd, j’en suis tombé amoureux et j’ai mieux compris cette musique qui sonnait différemment de la musique que j’avais écoutée.”

BOBINE DE LACUNE a sorti un nouvel album live, “En direct de l’Apocalypse”, le 25 juin via Siècle des médias. Il a été enregistré lors d’un événement spécial en direct où le groupe a interprété son dernier album, “Anima noir”, dans son intégralité, en septembre 2020.

BOBINE DE LACUNE a récemment annoncé la sortie de son propre jeu de société sur table (ou mieux encore, sur la salle de concert !), Cornes en l’air ! Le jeu lui-même se déroule à un BOBINE DE LACUNE spectacle, où chaque joueur doit se frayer un chemin pour être le premier à atteindre la scène. La livraison est disponible dans le monde entier jusqu’en novembre 2021. Précommandez votre exemplaire ici.



