Cristina Scabbia de Lacuna Coil: S’ils ne sont pas utilisés correctement, les médias sociaux peuvent être “ extrêmement dangereux ”

BOBINE DE LACUNEde Cristina Scabbia a décrié toutes les choses négatives sur les médias sociaux, affirmant que beaucoup trop de gens se retrouvent engloutis dans leurs smartphones, créant ainsi une vague de dépression et d’anxiété.

La chanteuse italienne, qui fêtera ses 49 ans en juin, a abordé le sujet lors d’un 9 avril Tic discuter avec ses followers. Elle a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “J’ai vraiment le sentiment que les réseaux sociaux, s’ils ne sont pas utilisés correctement, sont extrêmement dangereux, car créer l’illusion que tout est parfait peut créer des problèmes pour beaucoup de gens qui ne se sentent pas adaptés ou qu’ils le feront jamais Soyez aussi bon que ces gens. Alors rappelez-vous toujours que, généralement sur les réseaux sociaux, vous essayez toujours de tout étirer pour avoir l’air bien. Et je comprends. Je fais la même chose moi-même. Si je prends 10 selfies, bien sûr Je choisirai le meilleur. Je ne choisirai pas le pire… Et vous savez que vous faites la même chose. Parce que vous essayez de paraître gentil. Je ne vais pas dire que vous faites c’est pour obtenir l’approbation, mais c’est humain, parce que nous aimons tous être aimés. Mais c’est bien d’être aimé et de vouloir être aimé, mais ce n’est pas bien quand vous ne vous sentez pas bien assez, que vous n’êtes pas digne, parce que vous vous comparez aux autres. Et croyez-moi, cela m’est arrivé aussi. Combien de fois j’ai pensé que je n’étais pas assez grand o r assez maigre ou peut-être pas assez bon en chant ou en dessin ou, comme, ‘Oh, mon Dieu. Je vais diffuser des jeux vidéo [on Twitch], et si je meurs. Ce que les gens penseront de moi – que je ne suis pas un bon joueur. J’ai eu des moments comme ça. Et des moments comme celui-ci se produisent, je m’assois et me dis qu’il n’y a personne – personne; cela ne veut dire personne d’autre au monde – c’est comme moi. Et cette pensée devrait me faire me sentir incroyable, car je suis unique. Je suis quelque chose d’extrêmement précieux et spécial. Et le même [goes] pour chacun de vous les gars. Vous avez quelque chose de spécial que personne d’autre au monde n’a. Que ce soit votre talent, votre intelligence, vous êtes plus drôle que les autres, vous pouvez avoir du talent dans quelque chose que les autres ne peuvent pas faire. Mais chacun de nous a quelque chose de formidable à offrir. Mais trop souvent, nous oublions cela, parce que nous restons simplement à la surface et nous n’allons jamais plus loin. Parce que c’est le moment où tout le monde vient de montrer la surface. ”

Elle a poursuivi: “Gardez cela à l’esprit que sur Instagram, les bonnes images sont de bonnes images à regarder. Mais rappelons-nous simplement que ce n’est pas la réalité. Rappelons-nous que derrière la belle photo d’un beau mannequin que tout le monde pense être absolument chaude, peut-être quelques secondes après avoir pris cette photo, peut-être que cette fille pleure de tout son cœur parce qu’elle se sent moche, ou peut-être qu’elle a rompu avec un petit ami mais elle ne vous le dira jamais. Chaque fois que vous voyez des abdos incroyables et de beaux corps de gars qui sont juste, comme, ‘Oh, mon Dieu. J’aurais aimé être lui, ‘souviens-toi juste que peut-être que ce type est absolument insécure. Peut-être que ce type ne peut même pas parler à une autre personne ou entrer dans une relation parce qu’il se sent tellement insécurisé. Ou peut-être est-ce juste une personne à qui il n’est pas agréable de parler. Alors gardez à l’esprit que ce n’est pas la réalité. Juste ça. Essayez de le regarder, mais avec les yeux de, comme: ‘Oh, c’est une belle image. Oh, c’est une belle vidéo. Mais ce n’est pas la réalité parce que je ne suis pas à la place de cette personne. Je ne sais pas ce qu’ils font. Je ne sais pas ce qu’ils ont fait. Je ne sais pas où ils vivent. Je ne sais pas s’ils aiment leur vie ou pas. Essayons donc de nous concentrer sur notre vie, car si nous perdons trop de temps à regarder la vie des autres, il nous manque quelque chose dans la nôtre. Nous manquons la chance de construire quelque chose qui sera bon pour nous-mêmes. Nous manquons le temps de nous connecter avec d’autres personnes qui enrichiront notre existence. “

Il y a deux mois, BOBINE DE LACUNE a participé à une initiative baptisée «L’Ultimo Concerto? (Last Concert) pour souligner l’avenir de plus en plus incertain des salles de concert. Au lieu de livrer des performances en direct dans le cadre d’un flux virtuel gratuit programmé le 27 février, chacun des quelque 130 artistes italiens a été filmé en train de monter sur scène dans un lieu différent, puis de se tenir là en silence pour commémorer le premier an depuis le premières salles italiennes fermées.

Organisé par KeepOn Live, Arci, Assomusica et DMA en direct, les «L’Ultimo Concerto? La campagne a été annoncée en janvier lorsque les sites ont partagé des images sur les réseaux sociaux de leur année de fondation et de l’année 2021 avec un point d’interrogation, suggérant que leurs fermetures en raison de la pandémie de coronavirus pourraient être permanentes.

En septembre, BOBINE DE LACUNE ont pris part à “Black Anima: en direct de l’Apocalypse”, une émission exclusive en streaming avec une performance complète du dernier album du groupe, “Black Anima”, pour la toute première fois, y compris des chansons jamais jouées en direct, ainsi que des moments spéciaux dans les coulisses / hors caméra et plus encore. Les heavy rockers italiens ont joué le concert du club Alcatraz de Milan. “Black Anima: en direct de l’Apocalypse” a été hébergé sur Vivant.



