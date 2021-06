Cristina Scabbia de rockeurs lourds italiens BOBINE DE LACUNE a reçu son vaccin COVID-19 le mardi 15 juin.

Le chanteur de 49 ans, qui a été membre de BOBINE DE LACUNE depuis 1996, a annoncé son incollation dans un Instagram poste mercredi. Elle a partagé une photo d’elle en train de se faire vacciner et elle a inclus le message suivant : “Tu fais toi, je me fais.

“Je fais confiance à la science, aux médecins, aux infirmières, plus qu’à Youtube vidéos ou Facebook des messages plus déroutants que les journaux télévisés.

“J’ai reçu le vaccin hier, jusqu’à présent tout va bien et pas un seul effet secondaire (ce à quoi je m’attends de toute façon, comme la vaccination quand j’étais petite et que je n’ai jamais eu de polio ou d’autres maladies désagréables).

“Voici les concerts, le contact humain, la normalité.”

Depuis lundi dernier, 13 régions qui représentent 40,5 millions de personnes, soit les deux tiers de la population italienne, ont été redésignées en zones blanches, où le couvre-feu a été aboli et les gens ne sont obligés que de porter des masques et de maintenir une distance sociale.

Selon Euronews, le taux de coronavirus en Italie reste faible par rapport à d’autres pays avec un taux d’incidence sur sept jours de 25 cas pour 100 000 habitants.

Avec une population de 10 millions d’habitants, la Lombardie, où BOBINE DE LACUNELa ville natale de Milan est située, était la région d’Italie la plus durement touchée par la pandémie.

Au 16 juin, environ 43,3 millions de doses de vaccin COVID-19 avaient été administrées en Italie. La Lombardie a administré le plus grand nombre de doses de vaccin, près de 7,5 millions.



