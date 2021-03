Cristina Scabbia: Pourquoi Lacuna Coil ne fonctionne pas sur la nouvelle musique durant une pandémie

BOBINE DE LACUNE chanteuse Cristina Scabbia était un invité sur le podcast de The Pit « Derniers mots ». Lorsqu’on lui a demandé si elle et ses camarades de groupe avaient utilisé le temps d’arrêt du coronavirus pour travailler sur de la nouvelle musique, elle a déclaré (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Non, pour être honnête, non, parce que nous ne voulions pas de notre musique pour être connecté à cette période, car il n’a pas été quelque chose que nous voulions parler bien sûr, inconsciemment, il sera une source d’inspiration. nous pour le prochain album, car tout ce que vous vivez se traduit inconsciemment en musique et paroles.

«Le fait est que lorsque vous écrivez un nouvel album, c’est parce que vous êtes inspiré par quelque chose», a-t-elle expliqué. « Mais si vous ne voyagez pas, si vous ne vivez pas d’expériences, si vous ne rencontrez pas de nouvelles personnes et [see] nouvelles cultures, j’ai du mal à trouver l’inspiration uniquement à travers les films et – je ne sais pas – les séries télévisées. Je dois vivre pour inspirer, et la même chose pour les gars [in the band]. «

Cristina a continué en disant qu’elle et le reste de BOBINE DE LACUNE ont des expériences personnelles négatives auparavant utilisées comme combustible pour leur songwriting. « Je me sens vraiment inspiré quand quelque chose de mauvais se passe, mais au moins quelque chose qui se passe, et je suis vivant », dit-elle. « Mais ça [pandemic] la situation est vraiment statique. «

Le mois dernier, BOBINE DE LACUNE a participé à une initiative baptisée «L’Ultimo Concerto? (Last Concert) pour souligner l’avenir de plus en plus incertain des salles de concert. Au lieu d’offrir des performances en direct dans le cadre d’un flux virtuel gratuit programmé le 27 février, chacun des quelque 130 artistes italiens a été filmé en train de monter sur scène dans un lieu différent, puis de se tenir là en silence pour commémorer le premier an depuis premières salles italiennes fermées.

Organisé par KeepOn Live, Arci, Assomusica et DMA en direct, le «L’Ultimo Concerto? campagne a été annoncée en Janvier lorsque les lieux partagés images sur les médias sociaux de leur année de fondation et l’année 2021 avec un point d’interrogation, ce qui suggère que leurs fermetures en raison de la pandémie de coronavirus pourrait être permanente.

Entre mars et juin 2020, le gouvernement italien a imposé un verrouillage national en limitant les mouvements de population pour contenir la pandémie. Ainsi, les musées et les cinémas ont fermé et tous les événements culturels ont été soit annulés, soit reportés.

Environ 300000 personnes travaillant dans des théâtres, des salles de concert, des cinémas et des espaces culturels en Italie ont été rendues sans emploi depuis qu’elles ont fermé leurs portes en raison de la crise des coronavirus.

En septembre, BOBINE DE LACUNE ont pris part à « Black Anima: en direct de l’Apocalypse », une émission exclusive en streaming avec une performance complète du dernier album du groupe, « Black Anima », pour la toute première fois, y compris des chansons jamais jouées en direct, ainsi que des moments spéciaux dans les coulisses / hors caméra et plus encore. Les heavy rockers italiens ont joué le concert du club Alcatraz de Milan. « Black Anima: en direct de l’Apocalypse » a été hébergé sur Vivant.



