Cristo Atlético bat Coruxo 2-1 et prend les trois points

09/05/2021 à 15:04 CEST

Les Christ athlétique a remporté à domicile 2-1 leur premier match de deuxième division RFEF disputé ce dimanche dans le Municipale Nouvelle Balastera. Après le tableau de bord, le Christ athlétique est quatrième avec trois points et le Coruxo treizième sans points à la fin du match.

Le match a débuté de manière favorable pour l’équipe de Vigo, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but contre son camp de galicien à la minute 41. Mais plus tard, l’équipe de Palencia a obtenu le match nul grâce à un but de Alfred près de la conclusion, à 45, terminant ainsi la première mi-temps avec le résultat de 1-1.

En seconde période, la chance est venue pour l’équipe locale, qui a tracé le tableau d’affichage avec un autre but de Alfred, réalisant ainsi un doublé à 69 minutes, terminant le duel sur le score de 2-1.

Le deuxième jour le Christ athlétique jouera contre lui Compostelle loin de chez soi et le Coruxo jouera son match contre lui Union Adarve dans son fief.

Fiche techniqueChrist athlétique :Guillermo García, Morante, Abel, Polanco, Silva, Josua, Gallego, Juan Moreno, González, Alfredo et Edu GallardoCoruxo :Domínguez, Diego, Pablo Crespo, Lucas Fernández, Antón, Manu, Sandá, Jacobo Trigo, Silva, Garci et ChiquiStade:Municipale Nouvelle BalasteraButs:Gallego (0-1, min. 41), Alfredo (1-1, min. 45) et Alfredo (2-1, min. 69)