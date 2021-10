Cristóbal Parralo, dans les rôles de Pandora

20/10/2021 à 20h18 CEST

L’entraîneur du Racing de Ferrol, Christophe Parralo, il gérait ses droits à l’image auprès d’une société costaricienne en son temps de footballeur pour le Paris Saint-Germain, a rapporté ce mercredi laSexta en s’appuyant sur l’enquête de Pandora Papers.

La documentation diffusée par la chaîne indique que le technicien est lié à la société Avo Uvezian, enregistrée en 2001. Une autre société, l’espagnole Cenralo SL, a versé 6 000 euros à cette société pour les droits à l’image du joueur de l’époque.

En conséquence, a souligné le réseau de télévision, Cenralo SL, qui est toujours en activité et avec le préparateur comme administrateur, est devenu l’unique actionnaire de la firme centraméricaine. Le cabinet d’avocats Alemán, Cordero, Galindo et Lee, du Panama, a activé la société commerciale et a précisé à l’intermédiaire de l’ancien footballeur qu’il n’avait « aucune obligation de présenter des états financiers au Costa Rica ». « Ce n’est pas une entreprise qui opère au Costa Rica, la comptabilité peut être effectuée en Espagne suivant les règles du marché », a-t-il précisé.

De même, laSexta a détaillé qu’un record de 2002 reflète qu’un dividende de 307 952,61 euros a été remis à Cenralo SL.

L’avocat de Parralo, interrogé par les médias, a répondu que ses « revenus provenant du travail sont soumis à une imposition scrupuleuse et correcte devant l’Agence des impôts ».. De la même manière, il a souligné que sa trajectoire « a été et est contraire à l’exposition publique ; la diffusion de données s’y référant peut ne pas être liée à des suggestions de conduite irrégulière ».

Enfin, la chaîne de télévision a estimé que la société Avo Uvezian est répertoriée comme annulée à la demande du client en juin 2004.

Un an plus tôt, le désormais entraîneur a confirmé sa retraite du football professionnel, une étape dans laquelle il était également membre du Fútbol Club Barcelona ou du Real Oviedo, entre autres équipes. Le technicien lui-même et le Racing de Ferrol, dont il dirige la première équipe depuis février dernier, ne se sont pas positionnés devant cette information.