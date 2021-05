Cristophe Galtier quitterait Lille pour occuper le banc de quelques grands d’Europe

11/05/2021 à 11:19 CEST

La Ligue1 ne connaît toujours pas son champion mais des rumeurs de mouvements sur les bancs se sont déjà déchaînées. Selon plusieurs médias français, Christophe Galtier, sélectionneur de Lille, serait bien décidé à quitter le banc des Dogues pour faire le saut vers un grand d’EuropeUne information qui a donné lieu à de nombreuses spéculations, car il y a plusieurs équipes «top» dans le Vieux Continent qui n’ont toujours pas confirmé leur entraîneur pour la saison prochaine. Parmi eux, le Barça.

À deux tours de la fin du championnat de France, Lille mène de trois points devant le PSG. Pour les hommes de Galtier, il suffit d’ajouter un match nul et une victoire pour chanter l’alirón et renverser le tout-puissant PSG de Mbappé et Neymar construit sur un coup de chéquier. Après avoir été éliminé en Ligue Europa aux mains de l’Ajax, Lille a récupéré suffisamment d’énergie et de batteries pour maintenir le leadership et n’est plus qu’à un pas d’être proclamé champion.

L’un des grands «coupables» de la saison des «dogues» est, sans aucun doute, Cristophe Galtier. L’entraîneur marseillais estime qu’il atteindrait le plafond s’il gagnait la Ligue après un projet qui en est déjà à sa quatrième saison. Galtier est arrivé à Lille en décembre 2017 et depuis lors, l’équipe n’a cessé de progresser au point d’être sur le point de remporter la cinquième victoire du club en championnat national.

En France, ils assurent que Galtier serait prêt et convaincu de prendre un banc pour une grande équipe en Europe. Il y a plusieurs équipes qui n’ont toujours pas leur entraîneur ratifié, y compris le Barça, donc les spéculations n’ont pas tardé à se produire. Pas seulement au Barça, car d’autres clubs tels que la Juventus, l’Arsenal ou même le Real Madrid ont un avenir incertain dans cette section.

Le remplacement de Galtier sur le banc de Lille serait Laurent blanc, dont le représentant est Jorge Mendes.